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Σε δηλώσεις με αιχμές κατά της Ουκρανίας και της Ευρώπης, αλλά και απειλές για σκληρά αντίποινα μετά τις επιθέσεις στη γέφυρα της Κριμαίας, προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη (19/11), μετά την τριμερή συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε τη συνάντηση «σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της διπλωματίας», ενώ συνέκρινε τις συνομιλίες με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, υποστηρίζοντας ότι οι σημερινές «πραγματικότητες επί του πεδίου» πρέπει να γίνουν αποδεκτές για την επίλυση των συγκρούσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη ζωντανή κάλυψη του BBC, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο και η Ευρώπη δεν είναι ακόμη έτοιμοι να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ αποκάλυψε ότι η Μόσχα έχει απευθύνει προσκλήσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για συνομιλίες σχετικά με την ουκρανική κρίση.

«Τι κακό είχε η Γιάλτα;» – Η αναφορά στον «νεοναζισμό»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η απάντηση του Πούτιν στις συγκρίσεις της τριμερούς συνάντησης με τη Διάσκεψη της Γιάλτας, στην οποία συμμετείχαν το 1945 οι ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας.

«Τι κακό είχε η Γιάλτα; Τι ήταν τόσο κακό σε αυτήν;» διερωτήθηκε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του BBC Λίζα Φοχτ.

«Στη Γιάλτα κατοχυρώθηκε η νίκη επί του ναζισμού. Δεν θα είχα αντίρρηση, μάλιστα θα θεωρούσα σωστό, να κατοχυρωθεί και μια νίκη επί του “νεοναζισμού”», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας τη ρητορική που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να δικαιολογήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν υποστήριξε ακόμη ότι οι συμφωνίες της Γιάλτας διαμόρφωσαν τις συνθήκες για την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και συνέβαλαν στην αποφυγή μιας νέας παγκόσμιας σύγκρουσης επί οκτώ δεκαετίες.

Απαντώντας στις εκτιμήσεις ότι οι τρεις ηγέτες συναντήθηκαν στην Κίνα για να «μοιράσουν τον κόσμο», υποστήριξε ότι ούτε στη Γιάλτα υπήρξε τέτοια μοιρασιά.

«Κανείς δεν μοίρασε τον κόσμο στη Γιάλτα. Απλώς κατοχυρώθηκαν οι πραγματικότητες που είχαν διαμορφωθεί μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε.

«Και όσον αφορά τις σημερινές συγκρούσεις, οι πραγματικότητες επί του πεδίου θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές», πρόσθεσε, σε μια δήλωση που, όπως επισημαίνει το BBC, αποτελεί σαφή αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Putin: Our response will be much more painful than what Kyiv did to the Crimean Bridge. I want everybody to know that. https://t.co/zWu73VI13R — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Απειλές για τη γέφυρα της Κριμαίας: «Η απάντησή μας θα είναι πολύ πιο επώδυνη»

Ο Ρώσος πρόεδρος υιοθέτησε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο αναφερόμενος στις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις κατά της γέφυρας που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη Κριμαία.

Σύμφωνα με το BBC, ο Πούτιν ανέφερε ότι είχε συζητήσει το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός σε ορισμένες περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο, αλλά υποστήριξε πως, μετά τις επανειλημμένες επιθέσεις στη γέφυρα, δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη γέφυρα για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού ή οποιουδήποτε στρατιωτικού φορτίου, ούτε καν πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων. Πρόκειται για αμιγώς πολιτική εγκατάσταση», ισχυρίστηκε.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις επιθέσεις.

«Τα αντίμετρά μας θα είναι πολύ πιο επώδυνα», δήλωσε χαρακτηριστικά, χωρίς να διευκρινίσει τη μορφή των πιθανών ρωσικών αντιποίνων.

«Τι μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις;»

Αναφερόμενος στον πιθανό ρόλο των ευρωπαϊκών χωρών στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ο Πούτιν αποκάλυψε ότι η Μόσχα έχει αποστείλει προσκλήσεις μέσω διπλωματικών διαύλων σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καλώντας εκπροσώπους τους στη Ρωσία προκειμένου να διευκρινίσουν τις θέσεις τους για την Ουκρανία.

Ερωτηθείς εάν θα αποδεχόταν ευρωπαϊκή συμμετοχή σε ένα διαπραγματευτικό σχήμα Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος επιμένει στην παρουσία της Ευρώπης.

Παραδέχθηκε ότι οι συνομιλίες για την Ουκρανία θα αγγίξουν αναπόφευκτα ευρύτερα ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, τα οποία, όπως είπε, θα ήταν «άσκοπο» να συζητηθούν χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.

Ωστόσο, απέφυγε να επιβεβαιώσει εάν οι ευρωπαϊκές χώρες θα λάβουν τελικά μέρος στις διαπραγματεύσεις.

«Πρέπει να καταλάβουμε τι μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε, εξηγώντας ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Μόσχα απηύθυνε τις σχετικές προσκλήσεις.

Η ερώτηση του BBC για την ειρήνη και η απάντηση Πούτιν

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο ανταποκριτής του BBC στη Ρωσία, Στιβ Ρόζενμπεργκ, έθεσε στον Πούτιν δύο ερωτήματα για τη σημασία της τριμερούς συνάντησης και το περιεχόμενο της κοινής διακήρυξης για την ειρήνη που υπέγραψαν οι ηγέτες της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Κίνας.

Αρχικά, τον ρώτησε εάν η συνάντηση σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός νέου σχήματος για τη διεθνή ασφάλεια και μιας νέας παγκόσμιας τάξης ή εάν επρόκειτο απλώς για μια ευκαιρία φωτογράφισης.

Στη συνέχεια, επισήμανε την αντίφαση ανάμεσα στη διακήρυξη για την ειρήνη και στη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, ζητώντας να μάθει εάν η Ρωσία σκοπεύει να τερματίσει τη σύγκρουση.

Ο Πούτιν απάντησε αρχικά αστειευόμενος, ρωτώντας τον δημοσιογράφο εάν ο Τραμπ τον είχε βάλει να του κάνει την ερώτηση.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι η τριμερής συνάντηση αποτέλεσε σοβαρή διπλωματική προσπάθεια και ότι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως το συγκεκριμένο σχήμα είναι χρήσιμο, χωρίς ωστόσο να έχουν θέσει υπερβολικά φιλόδοξους στόχους.

Διευκρίνισε επίσης ότι δεν υπήρξε συμφωνία για την τακτική πραγματοποίηση αντίστοιχων τριμερών συναντήσεων.

Όσον αφορά την Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος αμφισβήτησε τον χαρακτηρισμό της Ρωσίας ως επιτιθέμενης χώρας, επικαλούμενος τις ουκρανικές επιθέσεις στη γέφυρα της Κριμαίας και σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Υποστήριξε ότι η ουκρανική πλευρά είναι εκείνη που πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου και να προχωρήσει σε συμβιβασμούς.

«Ιστορική» η συνάντηση με Τραμπ και Σι

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποτίμησε θετικά τη συνάντησή του με τους ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, κάνοντας λόγο για ένα σημαντικό γεγονός στην ιστορία της διεθνούς διπλωματίας.

Όπως ανέφερε, οι τρεις πλευρές κατέληξαν, σε αρκετά βασικά ζητήματα, αν όχι σε συγκεκριμένες συμφωνίες, τουλάχιστον σε αμοιβαία κατανόηση.

«Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε μια απολύτως ανοιχτή ατμόσφαιρα, η οποία μας επέτρεψε να κατανοήσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον. Συνολικά, ήταν πολύ χρήσιμη», δήλωσε.

Σύμφωνα με το BBC, στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονταν η μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ζητήματα διεθνούς ασφάλειας και η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες της Ρωσίας στην πυρηνική τεχνολογία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του διαθέτει πλεονέκτημα στον τομέα της ειρηνικής αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας.

Τέλος, εμφανίστηκε αισιόδοξος για το ενδεχόμενο βελτίωσης των σχέσεων Μόσχας και Ουάσινγκτον, εκτιμώντας ότι η στάση της κυβέρνησης Τραμπ δημιουργεί θετικές προοπτικές.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, ο Πούτιν εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει πραγματικά τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία και την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.