Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Καπετάνιος κρουαζιερόπλοιου προχώρησε σε έναν ελιγμό για να αποφύγει τη σύγκρουση με άλλο σκάφος και κατέληξε να πέσει σε βράχια. Το περιστατικό συνέβη στην Τανζανία.

Σε βίντεο που παρουσιάζει η βρετανική Daily Mail, απεικονίζει το MV Mwanza να πλέει προς τον βράχο Μπίσμαρκ στη λίμνη Βικτώρια, τη μεγαλύτερη τροπική λίμνη του κόσμου.

Το πλοίο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως και 1.200 επιβάτες, σταματάει απότομα.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, σύμφωνα με την Daily Mail, το πλοίο είχε αποφύγει τη σύγκρουση με ένα σκάφος που ερχόταν από το Σενγκερέμα, στη βορειοδυτική πλευρά της χώρας.

Ένας μάρτυρας, ο Μπακάρι Μουιγκέλι, δήλωσε ότι οι άμεσες ενέργειες του καπετάνιου του πλοίου απέτρεψαν το σκάφος από το να υποστεί ακόμη μεγαλύτερες ζημιές. Ανέφερε σχετικά στο τοπικό ειδησεογραφικό μέσο «The Citizen Reporter»:

«Το πλοίο ήταν έτοιμο να συγκρουστεί με ένα επιβατηγό πλοίο που ερχόταν από το Σενγκερέμα. Ο χειριστής έκανε όπισθεν και τότε ήταν που το MV Mwanza προσέκρουσε σε έναν βράχο. Αν δεν είχε αντιδράσει τόσο γρήγορα και δεν είχε κάνει όπισθεν, το MV Mwanza θα είχε προσκρούσει στους δύο βράχους, προκαλώντας την πτώση τους».

Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Κανείς δεν τραυματίστηκε.