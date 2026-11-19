Νέα επίθεση προς την Ελλάδα και την Κύπρο εξαπέλυσε ο Χακάν Φιντάν, επαναφέροντας στο τραπέζι της τουρκικής ρητορικής το ζήτημα της μειονότητας στη Δυτική Θράκη, αλλά και την πάγια θέση της Άγκυρας περί δύο κρατών στο Κυπριακό.

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έκανε αναφορά στην ανάγκη διασφάλισης των συμφερόντων όλων των πλευρών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου.

Οι τοποθετήσεις του έγιναν την Πέμπτη (19/11) κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού του υπουργείου Εξωτερικών στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Προϋπολογισμού της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, όπου ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας περιέγραψε τις προτεραιότητες της Άγκυρας στις σχέσεις της με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Αν και ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι βασικός στόχος της Τουρκίας είναι η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας και συνεργασίας με την Ελλάδα, δεν παρέλειψε να συνοδεύσει την τοποθέτησή του με προειδοποιήσεις, κάνοντας λόγο για την προστασία των εθνικών συμφερόντων της χώρας του και των δικαιωμάτων των ομοεθνών του στη Δυτική Θράκη και τα Δωδεκάνησα.

«Ο πρωταρχικός μας στόχος στις σχέσεις μας με την Ελλάδα είναι να προχωρήσουμε με πνεύμα καλής γειτονίας και συνεργασίας. Πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα αμοιβαία συμφέροντα και των δύο χωρών. Παράλληλα, ωστόσο, θα τηρήσουμε σταθερή στάση απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια ενδέχεται να θίξει τα εθνικά μας συμφέροντα ή τα δικαιώματα των ομοεθνών μας στη Δυτική Θράκη και τα Δωδεκάνησα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επαναφέρει την τουρκική θέση για δύο κράτη στην Κύπρο

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε και το Κυπριακό, με τον Τούρκο υπουργό να επαναλαμβάνει με σαφήνεια την πάγια θέση της Άγκυρας περί δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί, απομακρυνόμενος από το πλαίσιο της λύσης που προωθείται μέσω των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο διαφορετικοί λαοί, δύο δημοκρατίες και δύο κράτη, τονίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να στηρίζει τις διεκδικήσεις των Τουρκοκυπρίων.

«Με κάθε ευκαιρία, υπογραμμίζουμε την πραγματικότητα ότι στο νησί υπάρχουν δύο διακριτοί λαοί, δύο ξεχωριστές δημοκρατίες και δύο ξεχωριστά κράτη. Υπερασπιζόμαστε το δίκαιο αίτημα των Τουρκοκυπρίων σε κάθε βήμα», δήλωσε.

Το μήνυμα για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η περιοχή μπορεί να εξελιχθεί σε πεδίο σταθερότητας και ευημερίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα υιοθετηθεί μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εν μέσω των εξελίξεων γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου, έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή σύνδεση της περιοχής, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο της τουρκικής αντίδρασης.