Νέο σοβαρό πλήγμα υπέστη ο Ολυμπιακός, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά ο Τσικίνιο κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Όπως γίνεται γνωστό, θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δυόμισι μήνες.

Ο Πορτογάλος μέσος υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο, με αποτέλεσμα να προστεθεί στη λίστα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι «ερυθρόλευκοι» στη μεσαία γραμμή.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκαλεί μεγάλο πονοκέφαλο στην ομάδα του Πειραιά, αφού ο Τσικίνιο αποτελεί μία σημαντική μονάδα για τον αγωνιστικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού.

Ωστόσο, τα προβλήματα για τους «ερυθρόλευκους» δεν σταματούν εκεί, καθώς ήδη δύο ποδοσφαιριστές της μεσαίας γραμμής ταλαιπωρούνται από τραυματισμό. Συγκεκριμένα, ο Σαντιάγκο Έσε αποχώρησε με πρόβλημα από το ματς με τον ΠΑΟΚ, με τις εξετάσεις να δείχνουν πως θα χρειαστεί να απουσιάσει για σχεδόν δύο μήνες.