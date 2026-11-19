«Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των συνεπών δανειοληπτών που δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια», επανέλαβε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη (19/11) ερωτηθείς αναφορικά για τα κόκκινα δάνεια και την Εξεταστική Επιτροπή.

Όπως ανέφερε, θεσμοθετήθηκαν μέτρα όπως η ευνοϊκή τοκοφορία με αναδρομική ισχύ, η αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ, καθώς και η προώθηση δίκαιης λύσης για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να διευκολύνει τους ευάλωτους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους, με σεβασμό στα δημόσια οικονομικά και στους συνεπείς φορολογούμενους και δανειολήπτες.

Επικαλούμενος στοιχεία, σημείωσε ότι ο δείκτης ιδιωτικού χρέους προς ΑΕΠ έχει υποχωρήσει στο 96,6%, με την Ελλάδα να βρίσκεται πλέον στη 15η θέση και να καταγράφει πτωτική πορεία. Παράλληλα ανέφερε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ σήμερα ο εξυπηρετούμενος δανεισμός είναι υπερδιπλάσιος του μη εξυπηρετούμενου.

Για την Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η τελική απόφαση για τη λίστα των προσώπων που θα κληθούν να καταθέσουν, συμπεριλαμβανομένου του Αλέξη Τσίπρα, θα ληφθεί από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι «αυτοί που σήμερα μας κατηγορούν, με πρώτο τον Αλέξη Τσίπρα, είναι εκείνοι που επί των δικών τους ημερών δόθηκε η δυνατότητα μεταβίβασης των δανείων στα funds».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία ψήφισε «παρών» στην πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή, ξεκαθαρίζοντας ότι θα συμμετάσχει κανονικά στις εργασίες της. Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση δεν ψήφισε «ναι», καθώς δεν ήθελε να κατηγορηθεί ότι στερεί από την αντιπολίτευση τη δυνατότητα άσκησης ενός ακόμη κοινοβουλευτικού δικαιώματος, υπενθυμίζοντας ότι με τη συνταγματική αναθεώρηση που έγινε επί των ημερών της παρούσας κυβέρνησης, η μειοψηφία μπορεί να συγκροτεί έως δύο Εξεταστικές Επιτροπές ανά κοινοβουλευτική περίοδο.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, υποστήριξε ότι ορισμένοι τίτλοι και δημοσιεύματα διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, επισημαίνοντας ότι ήδη από τις 22 Οκτωβρίου 2026 η Ελλάδα είχε ενημερώσει τον ΟΗΕ πως απορρίπτει το μνημόνιο ως αντίθετο με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Πρόσθεσε ότι η Αίγυπτος επαναβεβαιώνει ρητά πως θεωρεί άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο, σημειώνοντας ότι οι διεθνείς τοποθετήσεις δικαιώνουν τις ελληνικές θέσεις.

Για το ΠΑΣΟΚ και τη διαγραφή Σαμαρά

Με αφορμή τη δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ότι «ο δρόμος των ελίτ θα αποτύχει και εμείς θα σταθούμε εμπόδιο», ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να κινηθεί σε διαφορετική πολιτική κατεύθυνση, κάνοντας, όπως είπε, «μεταγραφές από την πάνω και την κάτω πλατεία» και μετατοπίζοντας το κόμμα του σε έναν άλλο πολιτικό χώρο.

Ερωτηθείς για τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη χαρακτήρισε «μια δυσάρεστη εξέλιξη, αλλά δυστυχώς αναπόφευκτη».

Για τις δηλώσεις Γεωργιάδη για το Πολυτεχνείο

Για τη συζήτηση που αναπτύχθηκε σχετικά με την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι «φυσικά και υπήρχαν νεκροί», υπογραμμίζοντας πως το Πολυτεχνείο αποτέλεσε κορυφαία πράξη αντίστασης απέναντι στη χούντα. Σχολιάζοντας δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ανέφερε ότι εκείνος επικαλέστηκε σχετικό πόρισμα και δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη νεκρών. «Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει σε κανένα κόμμα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν η παράταξη που αποκατέστησε τη δημοκρατία στη χώρα και ότι «αυτά τα παιχνίδια δεν περνούν πλέον στην κοινωνία».

Σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «απολύτως σεβαστή» τη δικαστική απόφαση να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Κατά την εισαγωγική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην 4η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου στη Λευκωσία, όπου Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης επαναβεβαίωσαν τον συντονισμό των δύο χωρών σε θέματα ασφάλειας, σταθερότητας και Κυπριακού.

Ενημέρωσε επίσης για τη συμμετοχή της Ελλάδας, μαζί με Γερμανία, Αυστρία, Δανία και Ολλανδία, στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δημιουργίας κέντρου επιστροφών στη Ρουάντα για παράτυπους μετανάστες που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, με στόχο την ενίσχυση των επιστροφών και την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη διεθνή αναγνώριση της προόδου της ελληνικής αγοράς εργασίας, όπως παρουσιάστηκε από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως σε εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου στην Ουάσιγκτον, ενώ αναφέρθηκε και στη δεύτερη φάση του προγράμματος vouchers για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, η οποία προβλέπει αύξηση της αξίας τους κατά 10% και διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων.

Τέλος, γνωστοποίησε ότι ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Βερολίνο για να συμμετάσχει στη συνάντηση ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία.

Ολόκληρη η τοποθέτηση

«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συμπροέδρευσαν, στη Λευκωσία, της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου – Ελλάδας.

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τον στενό συντονισμό Κύπρου και Ελλάδας στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Υπογράμμισαν τον ρόλο των δύο χωρών ως πυλώνων σταθερότητας και συνεργασίας, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής, με σταθερή προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας.

Επιπρόσθετα, χαιρέτισαν την κινητικότητα στο Κυπριακό και την προοπτική συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας τη σημασία αξιοποίησης της παρούσας συγκυρίας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Σύνοδος επικεντρώθηκε σε τρεις κύριους πυλώνες συνεργασίας: την αξιοποίηση της κυπριακής εμπειρίας από την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της ελληνικής Προεδρίας, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Πολιτική Προστασία.

Η επόμενη Διακυβερνητική Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα εντός του 2027, σε ημερομηνία και με θεματολογία που θα καθοριστούν από κοινού.

Η χώρα μας πρωταγωνιστεί στη δημιουργία κέντρου επιστροφής στη Ρουάντα, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πέντε κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Δανίας και της Ολλανδίας.

Η πρωτοβουλία βασίζεται στη διαμόρφωση μιας ισότιμης και αμοιβαία επωφελούς στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρουάντα και αυτών των πέντε ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας και την έναρξη των πρώτων μεταφορών έως το 2027.

Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιστροφών, ως βασικού πυλώνα μιας αξιόπιστης και αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και η αντιμετώπιση του υφιστάμενου κενού στην εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στον περιορισμό της δράσης των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Το υπό διαμόρφωση πλαίσιο θα είναι πλήρως συμβατό με το ενωσιακό, το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Ρουάντα, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών εγγυήσεων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Θα αφορά, αποκλειστικά, υπηκόους τρίτων χωρών, που διαμένουν παράνομα στα συμμετέχοντα κράτη-μέλη και σε βάρος των οποίων εκκρεμεί εκτελεστή απόφαση επιστροφής ή απομάκρυνσης, χωρίς να δικαιούνται διεθνή προστασία ή να διαθέτουν άλλο νόμιμο δικαίωμα παραμονής.

Παράλληλα, θα προβλέπεται η δυνατότητα ένταξής τους στην κοινωνία της Ρουάντα ή οικειοθελούς επιστροφής τους στη χώρα καταγωγής τους ή σε άλλη χώρα στην οποία μπορούν να εισέλθουν και να διαμείνουν νόμιμα.

Στις συζητήσεις συμμετέχει ως παρατηρητής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική συνδρομή παρέχουν ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των διεθνών εγγυήσεων προστασίας και της ακεραιότητας των συστημάτων ασύλου.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, την ενίσχυση των επιστροφών και την αντιμετώπιση των δικτύων διακίνησης ανθρώπων.

Η σημαντική πρόοδος της Ελλάδας στην αγορά εργασίας, η ενίσχυση της απασχόλησης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αναδείχθηκαν σε σειρά εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου στην Ουάσιγκτον, στις οποίες συμμετείχε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Στις συζητήσεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων κορυφαίων διεθνών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ, παρουσιάστηκαν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν συμβάλει στον μετασχηματισμό της ελληνικής αγοράς εργασίας, καθώς και οι πολιτικές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της τεχνητής νοημοσύνης και του δημογραφικού.

Το έντονο διεθνές ενδιαφέρον επιβεβαιώνει την αναγνώριση της προόδου της ελληνικής οικονομίας και της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών.

Με αύξηση κατά 10% στην αξία των vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ, τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη ενίσχυση, ξεκίνησε η δεύτερη φάση του προγράμματος.

Η αύξηση εφαρμόζεται αυτόματα και στα vouchers που έχουν ήδη χορηγηθεί κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση.

Παράλληλα, καταργήθηκε το εισοδηματικό κριτήριο για τη χορήγηση vouchers μειωμένης αξίας στις τρίτεκνες οικογένειες. Αυτή η νέα ρύθμιση έρχεται σε συνέχεια της περσινής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με την οποία καταργήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Σημειώνεται πως τα ήδη χορηγημένα vouchers μειωμένης αξίας μετατρέπονται, αυτομάτως, σε πλήρους αξίας, εφόσον οι οικογένειες πληρούν πλέον τα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια για πλήρη ενίσχυση.

Ο Πρωθυπουργός σήμερα μεταβαίνει στο Βερολίνο, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, που οργανώνουν ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ».