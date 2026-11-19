Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησαν μαθητές του 12ου ΕΠΑΛ στη Θεσσαλονίκη, για σοβαρά προβλήματα υποδομών και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Πρόκειται για ένα πολύ παλιό κτίριο, το οποίο λειτουργεί ως σχολείο από το 1978 και είναι ιδιόκτητο.

Οι μαθητές καταγγέλλουν πως εκτός από την πτώση σοβάδων, υπάρχει μούχλα μέσα στις αίθουσες, ένα γυμναστήριο που λειτουργεί στο υπόγειο έχει πολλή υγρασία, σχεδόν δεν υπάρχει αυλή στο κτίριο και βγαίνουν στο πεζοδρόμιο για το διάλειμμά τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

O δήμος, από την πλευρά του, αναφέρει πως όπου υπάρχουν θέματα όπως σοβάδες ή θέματα στα υδραυλικά, προσπαθεί να παρέμβει και έχει γίνει πολλές φορές αυτοψία. Ωστόσο, η λύση γι’ αυτό το τόσο μεγάλο κτιριακό πρόβλημα είναι να μισθωθεί ένα άλλο κτίριο για να μετακινηθεί εκεί το σχολείο.

Έχουν γίνει ήδη δύο φορές προσπάθειες τόσο το 2024 όσο και το 2025 αλλά δεν βρέθηκε κάποιος ανάλογος χώρος και αναμένεται να γίνει και νέα προσπάθεια.

Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, τα παιδιά καλούνται να κάνουν μάθημα σε ένα σχολείο, το οποίο είναι επικίνδυνο.