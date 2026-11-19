Στην πρώτη συνέντευξή της μετά την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, η Νίνα Κασιμάτη τόνισε μεταξύ άλλων ότι «τιμώ και έχω μέσα μου τις αρχές και τις αξίες του κόμματος», ενώ αναφερόμενη στο επίμαχο tweet του 2013 για τον Γιώργο Παπανδρέου, εξομολογήθηκε πως «ήταν λάθος» και πως «το έχω βάρος στην ψυχή μου».

«Από το ΠΑΣΟΚ είχα αποχωρήσει πριν από 16 χρόνια. Τότε ήμουν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και ανήκα σε μια αριστερή ομάδα του ΠΑΣΟΚ που λεγόταν Νέος Αγωνιστής. Είχαμε αποφασίσει να αποχωρήσουμε το 2010 λόγω της ασκούμενης πολιτικής», ανέφερε μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

«Τιμώ και έχω μέσα μου τις αρχές και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ. Κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Οι συνθήκες ωρίμασαν, άλλες συνθήκες άλλαξαν. Έπειτα από μακρά περισυλλογή και χωρίς να μετρήσω πράγματα που αφορούν σε εμένα, αποφάσισα να επανενταχθώ στο κόμμα μου», σημείωσε.

Τι είπε για το tweet του 2013 και τον Γιώργο Παπανδρέου

Η Νίνα Κασιμάτη κλήθηκε να σχολιάσει και την ανάρτηση που είχε κάνει το 2013, μετά την τρομοκρατική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστόνης, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

«Επέστρεψα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν μπήκα σε χρονοκάψουλα και γύρισα στο 2010. Έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος. Νομίζω ότι έχουμε γίνει όλοι σοφότεροι μέσα σε αυτή τη διαδικασία της κρίσης και της διαχείρισης της κρίσης από τα κόμματα. Αυτή την περίοδο είναι αναγκαία η επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ…» τόνισε αρχικά και συμπλήρωσε:

«Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη εποχή, πολωμένη. Δεν θέλω να μείνω στην περίοδο της κρίσης. Για ό, τι έχω πει εγώ λάθος, το έχω αναγνωρίσει. Ήταν λάθος μου και το έχω και βάρος μέσα στην ψυχή μου. Ένα tweet αποσπασματικό δεν είμαι εγώ,, ούτε είναι ο σεβασμός και η εκτίμηση που έχω για τον Γιώργο Παπανδρέου, με τον οποίο τα τελευταία πέντε χρόνια είμαστε μαζί και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχουμε δώσει κοινές μάχες για τη χώρα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε αποκαταστήσει πολιτικά τις σχέσεις μας»,

Όπως είπε η ίδια, «σε προσωπικό επίπεδο δεν είχαμε κάποια αντιπαράθεση. Άλλωστε και εκείνο το tweet δεν απευθυνόταν σε εκείνον. Ήταν μια σκληρή αντιπαράθεση με τρίτο πρόσωπο. Δεχόμασταν επιθέσεις και αντεπιτιθέμεθα. Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη».

«Οι άνθρωποι δεν είναι η απομόνωση πέντε λόγων τους μέσα σε 16, 25 ή 30 χρόνια. Είναι πολλά πράγματα που κάνουμε. Και άλλοι μίλησαν έτσι εκείνη την εποχή. Έχω να πω παραδείγματα», υπογράμμισε.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα σε ανοδική πορεία»

Η Νίνα Κασιμάτη αναφέρθηκε και στη σημερινή πολιτική συγκυρία, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τις προϋποθέσεις να αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο της κυβέρνησης.

«Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια δυναμική κατάσταση. Το ΠΑΣΟΚ το μόνο κόμμα που έχει ανοδική πορεία. Έχει όλες τις προϋποθέσεις να αντιμετωπίσει αυτή την κυβέρνηση, η οποία έχει καθεστωτικά χαρακτηριστικά», υποστήριξε.

«Γι’ αυτόν τον λόγο δεν τους αρέσει που το ΠΑΣΟΚ ανασυντάσσεται και επανενώνεται με τη βάση του», κατέληξε.

Εξήγησε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει συνεκτικό πρόγραμμα, όραμα και έναν αρχηγό που δεν έχει κυβερνήσει, αλλά έχει μακρά ευρωπαϊκή εμπειρία.