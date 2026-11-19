Ανοιχτό άφησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, το ενδεχόμενο μείωσης των προστίμων που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «η υπηρεσία της Τροχαίας έχει καταλήξει σε κάποια πρώτα βασικά συμπεράσματα ότι ορισμένες διατάξεις ίσως να είναι υπερβολικές».

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (19/11) στο ραδιόφωνο “Παραπολιτικά”, ο κ. Φλωρίδης τοποθετήθηκε, επίσης, για το ενδεχόμενο αυστηροποίησης των ποινών για τις γυναικοκτονίες (με αφορμή τη γυναικοκτονία στην Ακρόπολη τα ξημερώματα), εξήγησε τι ισχύει σχετικά με τις συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους (με αφορμή τη συγκέντρωση που είχε πραγματοποιήσει ο Ηλίας Κασιδιάρης στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου και τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από τον χώρο διεξαγωγής της), και διευκρίνισε τι αλλάζει για τους ειρηνοδίκες που ενσωματώθηκαν στους πρωτοδίκες.

Τι είπε για τα «τσουχτερά» πρόστιμα που προβλέπονται από τον ΚΟΚ

Αναφερόμενος, αρχικά, στο ενδεχόμενο μειώσεων ορισμένων «τσουχτερών» προστίμων που προβλέπονται από τον ΚΟΚ, ο κ. Φλωρίδης ξεκαθάρισε πως «ο ΚΟΚ είναι κατεξοχήν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», αναφέροντας πως έχουν ψηφιστεί αυστηρές διατάξεις για σοβαρά παραπτώματα, όπως η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και η οδήγηση χωρίς κράνος, υπό την επήρεια αλκοόλ, ή με υπερβολική ταχύτητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μειώσεων των προστίμων, καθώς ανέφερε πως η υπηρεσία της Τροχαίας έχει καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα ότι ίσως κάποιες διατάξεις να είναι υπερβολικές.

«Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ΚΟΚ είναι επιτυχημένος και έχει φέρει αποτελέσματα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης, προσθέτοντας πως το κάθε νομοθέτημα αξιολογείται διαρκώς και σε τρία επίπεδα, ένα εξ αυτών -και το σημαντικότερο- είναι η αντίδραση του κόσμου.

Για τη συγκέντρωση Κασιδιάρη την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη

Με αφορμή τη συγκέντρωση που πραγματοποίησε ο Ηλίας Κασιδιάρης το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και τα άγρια επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από τον χώρο διεξαγωγής της ομιλίας του, ο κ. Φλωρίδης τόνισε πως «η αξιολόγηση σε νομικό επίπεδο είναι αν οι υφιστάμενες διατάξεις καλύπτουν το ζήτημα των συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους. Μόλις τελειώσει η νομική αξιολόγηση θα ξέρουμε περισσότερα. Αν δεν καλύπτεται το θέμα, θα γίνει η ρύθμιση. Να δούμε αν το υφιστάμενο πλαίσιο καλύπτει τα ζητήματα αυτά, εκεί είμαστε τώρα», είπε ο κ. Φλωρίδης.

Για τις γυναικοκτονίες και τις ποινές

Κληθείς να τοποθετηθεί σχετικά με ενδεχόμενη αυστηροποίηση των ποινών για τις γυναικοκτονίες, ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε πως «το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει την ανώτατη ποινή στις δυτικές Δημοκρατίες, δηλαδή την ισόβια κάθειρξη. Όταν αφαιρείται η ζωή κάποιου ανθρώπου και αν το δικαστήριο αποφασίσει ανάλογα, ο ένοχος καταδικάζεται ισόβια».