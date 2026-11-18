«Αποδείξαμε σήμερα ότι στη Βουλή μπορούμε να δίνουμε αγώνες και να τους κερδίζουμε», δήλωσε η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στη Βουλή, που ανοίγει τον δρόμο για την συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για το ιδιωτικό χρέος και τα «κόκκινα δάνεια».

Με δήλωσή της στο περιστύλιο της Βουλής, η Ρένα Δούρου είπε: «Η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια, για τα funds και τους servicers, είναι μια νίκη της δημοκρατίας, είναι μια νίκη της κοινωνίας, είναι μια νίκη των δανειοληπτών». «Αποδείξαμε σήμερα ότι στη Βουλή μπορούμε να δίνουμε αγώνες και να τους κερδίζουμε, ότι η Βουλή παραμένει πεδίο ταξικής σύγκρουσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει έτσι: σταθερά, καθαρά, Αριστερά», συμπλήρωσε.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά τόνισε: «Ανταποκριθήκαμε στο αίτημα των δανειοληπτών και στη συνταγματική μας υποχρέωση, είναι μια μέρα για εμάς που μπορούμε να χαμογελάμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατάφερε να φέρει στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης, για χρονική διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών, το φλέγον ζήτημα των κόκκινων δανείων. Και μπορούμε με έμφαση, αυτή τη φορά να υπογραμμίσουμε ότι ήταν η φωνή της Σύγχρονης Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που προκάλεσε αυτήν την καθοριστική πολιτική εξέλιξη».

Ο Νίκος Παππάς σημείωσε ότι «ουδείς πλέον από όσους έχουν οικοδομήσει αυτή την αποκρουστική μηχανική εις βάρος του ελληνικού λαού μπορεί να κρύβεται. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς και απόψε ψήφισε ‘παρών’ και έβαλε πλάτες σε όσους επιθυμούν να κρύβονται». Ο Νίκος Παππάς τόνισε, μάλιστα, λέγοντας ότι: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα εκπλήξει όσους νόμιζαν ότι με τη Σύγχρονη Αριστερά έχουν ξεμπερδέψει. Μαζί με την κοινωνία και για την κοινωνία, προχωράμε. Διαφάνεια παντού. Ξεκινάμε μεγάλο αγώνα, Ρένα, για τα κόκκινα δάνεια».