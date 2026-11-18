Μία έκπληξη επεφύλαξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σήμερα Τετάρτη, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους στη Βουλή αλλά και στο πανελλήνιο, μέσω των τηλεοπτικών δεκτών, μία εντελώς ξεχωριστή, όσο και συμβολική εμφάνιση, καθώς κρατούσε στο χέρι της, κατά τη συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα «κόκκινα» δάνεια, ένα… κοράκι. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέλεξε το συγκεκριμένο οριγκάμι, σύμβολο των οφειλετών που αντιδρούν στις κατασχέσεις, για να καταγγείλει τους πλειστηριασμούς και να εξαπολύσει επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Κρατώντας λοιπόν το χάρτινο κοράκι, επιχείρησε να αναδείξει τη θέση της Πλεύσης Ελευθερίας απέναντι στις κυβερνητικές, αλλά και ευρύτερα στις πολιτικές, για τα «κόκκινα» δάνεια, υποστηρίζοντας ότι οι πλειστηριασμοί έχουν οδηγήσει χιλιάδες πολίτες αντιμέτωπους με τον κίνδυνο απώλειας της περιουσίας τους.

«Είναι το κοράκι που θέλει να πάρει τα σπίτια και τις περιουσίες», ανέφερε, στρέφοντας τα πυρά της στα τρία κόμματα που έχουν ασκήσει διακυβέρνηση.

Στη συνέχεια, κατήγγειλε τη «ληστεία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών» και τη «βίαιη αρπαγή της περιουσίας των απλών ανθρώπων», υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια έχουν αφήσει απροστάτευτους πολίτες που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Πυρά Κωνσταντοπούλου κατά ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν περιόρισε την κριτική της στη σημερινή κυβέρνηση, αλλά έστρεψε τα πυρά της και κατά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, αποδίδοντας πολιτικές ευθύνες και στα τρία κόμματα για το καθεστώς των πλειστηριασμών.

«Οι δικές σας πολιτικές θυματοποίησαν τον κόσμο, την ώρα που παρίσταναν ότι τον έσωζαν», ανέφερε.

“Μη μας σώζετε άλλο“, είπε απευθυνόμενη σε όσους “φαλίρισαν τη χώρα και τα κόμματα τους και δεν πληρώνουν τα χρέη τους”, ενώ παρουσίασε 15 μέτρα της Πλεύσης Ελευθερίας για το ιδιωτικό χρέος, δίνοντας έμφαση στην προστασία των πολιτών από τους πλειστηριασμούς.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι και βέβαια θα ψηφίσουμε υπέρ της σύστασης της Εξεταστικής και στο πλαίσιο αυτής, ” θα ζητήσουμε να έρθουν για να καταθέσουν τα πάσης φύσεως κοράκια”.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι βρίσκεται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων κατά των πλειστηριασμών, επιμένοντας στην ανάγκη ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που παρουσιάστηκαν κατά καιρούς ως μέτρα προστασίας των δανειοληπτών.

Στο στόχαστρο της Ζωής Κωνσταντοπούλου βρέθηκαν και οι κυβερνητικές επιλογές της μνημονιακής περιόδου.

«Τα μνημόνια ονομάζονταν προγράμματα διάσωσης», σημείωσε, αντιπαραβάλλοντας την ονομασία τους με τις κοινωνικές συνέπειες που, κατά την ίδια, προκάλεσαν.

Η αναφορά στο περιστατικό με τον Δημήτρη Καιρίδη – «Τα ζώα θα θίγονταν»

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στο περιστατικό με τον Δ. Καιρίδη, με τον οποίον είχε έντονη κόντρα την Τρίτη στη Βουλή, όταν μία λέξη της φαίνεται να παρερμηνεύθηκε.

«Δεν ξέρω πραγματικά… είπα χτες “τι ζω”, κάποιος άκουσε “τι ζώο” και θίχτηκε, τα ζώα θα θίγονταν. Εγώ είμαι πολύ φιλόζωη και γι’ αυτό δεν κάνω παραλληλισμούς με ζώα, γουρούνια, γαιδούρια, μουλάρια, ερπετά, φίδια. Δεν κάνω λόγω της φιλοζωίας μου.

Τι ζω! Πραγματικά, τι ζω!