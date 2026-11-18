Η Ιωάννα Τούνη πραγματοποίησε μία μακροσκελή ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου. Η influencer και επιχειρηματίας, μέσα από το κείμενο που δημοσίευσε μίλησε για τις ημέρες που δουλεύει από το σπίτι, τους πολλαπλούς ρόλους που έχει, καθώς και για τις γυναίκες που «είναι full-time στο σπίτι και φροντίζουν τα παιδιά τους, μαγειρεύουν, καθαρίζουν, οργανώνουν και κρατούν μια ολόκληρη οικογένεια σε ισορροπία».

Συγκεκριμένα, στο κείμενο που κοινοποίησε στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα Τούνη έγραψε: «Νομίζω πως κάποιοι έχετε συνδέσει τη δουλειά αποκλειστικά με ένα γραφείο, ένα ωράριο και έναν μισθό. Το ότι δουλεύω μερικές ημέρες της εβδομάδας από το σπίτι δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύω. Είμαι μαμά, νοικοκυρά, social media manager, δημιουργός περιεχομένου, επιχειρηματίας και πολλές φορές όλα αυτά ταυτόχρονα».

«Το remote δεν σημαίνει λιγότερη δουλειά. Σημαίνει ότι το γραφείο μου είναι το σπίτι μου, το ωράριό μου δεν τελειώνει απαραίτητα στις 5 και το multitasking είναι καθημερινό μου skill. Γιατί το να δουλεύεις από το σπίτι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο», συνέχισε.

Επιπλέον, η επιχειρηματίας ανέφερε ότι: «Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο στις γυναίκες που είναι full-time στο σπίτι και φροντίζουν τα παιδιά τους, μαγειρεύουν, καθαρίζουν, οργανώνουν και κρατούν μια ολόκληρη οικογένεια σε ισορροπία.

Σκεφτείτε πόσες διαφορετικές υπηρεσίες και πόσες ώρες εργασίας κρύβονται πίσω από όλα αυτά. Αν τις αναθέταμε σε διαφορετικούς επαγγελματίες, θα μιλούσαμε για πολλαπλές δουλειές και αντίστοιχους μισθούς.

Κι όμως, επειδή όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα σπίτι, πολλές φορές δεν αναγνωρίζονται καν ως εργασία. Δεν χρειάζεται να υποτιμάμε καμία καθημερινότητα για να αναγνωρίσουμε τη δική μας. Κάθε γυναίκα έχει τον δικό της αγώνα και αξίζει λίγο περισσότερη κατανόηση, εκτίμηση και σεβασμό».