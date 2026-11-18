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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/11) σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Σέμπρωνας, στα Χανιά.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:15.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ο δήμος Πλατανιά, προκειμένου να συνδράμει με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.