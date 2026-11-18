«Ο στόχος της επιδίωξης αυτοδυναμίας, όπως έχει εξηγήσει και ο Πρωθυπουργός, δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μονόδρομος για τη ΝΔ. Θα έλεγα ότι είναι εφικτός και εξαρτάται από εμάς» τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Ο κ. Χαρακόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στην ακρίβεια και τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση. «Θα συμφωνήσω ότι η αχίλλειος πτέρνα της Κυβέρνησης είναι η ακρίβεια. Αλλά ας δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά και ας δούμε τη μεγάλη εικόνα. Είναι η ακρίβεια ένα πρόβλημα που περιορίζεται στην Ελλάδα ή μήπως είναι ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα; Είναι εν πολλοίς εισαγόμενος ο πληθωρισμός, διότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες επηρεάζεται άμεσα από το ενεργειακό κόστος. Και το ενεργειακό κόστος επιβαρύνεται από τις διεθνείς αναταράξεις, από το γεγονός ότι έχουμε έναν πόλεμο στην Ευρώπη, στην Ουκρανία, και τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, τις εξελίξεις στο Ιράν, την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Όλα αυτά επιβαρύνουν αναμφίβολα το ενεργειακό κόστος και αυτό μετακυλίεται σε αγαθά και υπηρεσίες.

Τι μπορεί να κάνει και τι κάνει η κυβέρνηση; Το πρώτο είναι οι έλεγχοι στην αγορά, που πρέπει βεβαίως και να ενταθούν και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχουν εναρμονισμένες

πρακτικές (καρτέλ). Από την άλλη, νομίζω, η προσπάθεια, την οποία αναγνωρίζουν όλοι, έχει να κάνει με την αύξηση των εισοδημάτων. Έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός κατά 41% από το 2019 έως σήμερα, από 650 ευρώ σε 920 ευρώ. Η δέσμευση της κυβέρνησης είναι στο τέλος της τετραετίας να είναι στα 950 ευρώ. Ο μέσος μισθός, είχαμε πει ότι θα είναι στα 1.500 ευρώ. Έχουμε πετύχει αυτόν τον στόχο. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση αυτή είναι πρωταθλήτρια σε μειώσεις φόρων. Να δούμε και λίγο τη μεγάλη εικόνα. Αυτή τη στιγμή που το

πρόβλημα αυτό απασχολεί όλον τον κόσμο. Στην Ευρώπη, οι κυβερνήσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών (Γαλλία και Γερμανία), βρίσκονται αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο περιοριστικών μέτρων, επιβολής νέων φορολογιών και κατάργησης κοινωνικών παροχών. Στην Ελλάδα συζητούμε το αντίθετο. Γιατί περάσαμε αυτή τη δοκιμασία την εποχή των μνημονίων, με την κυβέρνηση που θα έσκιζε με “έναν νόμο και με ένα άρθρο” τα μνημόνια. Ακολούθησε η περίοδος διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια συνετή πολιτική που επέφερε σταθερότητα και ανάπτυξη στην οικονομία, και το κοινωνικό μέρισμα το μοιραζόμαστε όλοι. Και όσο τα δημόσια οικονομικά βελτιώνονται, τόσο το μέρισμα αυτό θα φτάνει στον πολίτη, σε κάθε νοικοκυριό, με αυξήσεις μισθών, συντάξεων και με μειώσεις φόρων. Αυτά είναι τα δύο μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε κυβέρνηση. Και αυτό κάνει, νομίζω, με επιτυχία η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εν μέσω μιας διεθνούς αταξίας και αναταραχής, σε ταραγμένα νερά την εποχή που ζούμε».

Τι είπε για τις υποθέσεις Λιάκου και Τσάφου

Ερωτώμενος για το αν οι υποθέσεις Λιάκου και Τσάφου έχουν κάνει ζημιά στην εικόνα της κυβέρνησης, ο Χαρακόπουλος απάντησε: «Το ζητούμενο είναι τα πραγματικά γεγονότα. Και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, που έχει συνολική εικόνα, έχει αποφανθεί. Αυτός έχει το προνόμιο της συγκρότησης της κυβέρνησης και τη δυνατότητα αποπομπής μελών όταν δεν κρίνονται επαρκείς οι εξηγήσεις που δίνονται. Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές οι υποθέσεις που δημιουργούν σκιές και ερωτήματα, θα πρέπει να δούμε αν αντιμετωπίζονται θεσμικά. Μας ταλαιπώρησε και εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ιδιαίτερα εμάς που πολιτευόμαστε στον κάμπο. Η κυβέρνηση, όμως, την αντιμετώπισε θεσμικά. Και το ζήτημα είναι κάθε φορά να πηγαίνουμε ένα βήμα μπρος και να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Η μεταβίβαση του συστήματος καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σε μια ανεξάρτητη αρχή, είναι μια θεσμική αλλαγή και μια σημαντική μεταρρύθμιση που θα μείνει κληρονομιά για τα επόμενα χρόνια.

Δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις και σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά έχουν δηλωθεί στο Πόθεν Έσχες του κ. Τσάφου. Όπως ξέρετε, η πλειοψηφία των μελών, που ελέγχουν το πόθεν έσχες όλων όσοι είμαστε υπόχρεοι να το υποβάλουμε, είναι μέλη της δικαστικής εξουσίας. Εάν υπάρχει κάτι μεμπτό, θα κριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου του Πόθεν Έσχες».

«Ο στόχος της αυτοδυναμίας δεν είναι αυτοσκοπός, είναι μονόδρομος»

Για το αν θα πρέπει η ΝΔ, με αφορμή τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, να επανεξετάσει την εκλογική στρατηγική της, ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας τόνισε πως «ο στόχος της επιδίωξης αυτοδυναμίας δεν είναι αυτοσκοπός. Το έχει εξηγήσει και ο Πρωθυπουργός. Ο μόνος πιθανός κυβερνητικός εταίρος είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, με απόφαση του συνεδρίου του, έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασία μαζί μας. Ο Πρωθυπουργός έχει αποκλείσει κατηγορηματικά συνεργασία με κόμματα στα δεξιά της ΝΔ. Επομένως, ο στόχος της αυτοδυναμίας για εμάς είναι μονόδρομος. Και θα σας έλεγα ότι είναι εφικτός και εξαρτάται από εμάς, είναι στο χέρι μας. Είδα τη δημοσκόπηση της Pulse (σ.σ. σύμφωνα με την οποία είναι πιθανό στην επόμενη Βουλή να μετέχουν ακόμη και 11 κόμματα) και θα έλεγα ότι τα στοιχεία της έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύω, όμως, ότι όσο οδηγούμαστε προς τις εκλογές, οι οποίες θα έχουν πιο ξεκάθαρα διλήμματα, δεν θα είναι 11 τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή. Θα είναι αρκετά λιγότερα. Ο πήχης της αυτοδυναμίας σε αυτή την περίπτωση πέφτει και στο 36% και στο 37%. Είναι ενδιαφέρον ότι 6-7 μήνες πριν από τις εκλογές, όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στη ΝΔ ποσοστό 30%, υπερδιπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα. Και μάλιστα το δεύτερο και το τρίτο αθροιστικά δεν πιάνουν τα ποσοστά της.

Για μένα έχει μεγάλη αξία, επίσης, το γεγονός ότι 44–45% των ερωτώμενων πολιτών στις δημοσκοπήσεις λέει ότι επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια κρίσιμη μάζα, στην οποία μπορεί να απευθυνθεί η Νέα Δημοκρατία για να συσπειρώσει ακόμη περισσότερο τον κόσμο που επιδιώκει σταθερότητα στη χώρα. Και επίσης, στα αξιοσημείωτα είναι το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός, έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, είναι μακράν ο καταλληλότερος στο ερώτημα για την πρωθυπουργία της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι θέλει να είναι πρώτος με μία ψήφο, εμφανίζεται τρίτο κόμμα, και ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης υπολείπεται του ποσοστού που παίρνει το κόμμα του, για να σταθμίζουμε όλα τα δεδομένα».

«Και ακόμη και σε αυτό που ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, που εμφανίζεται ως αχίλλειος πτέρνα της κυβερνητικής πολιτικής, η ακρίβεια, και σε αυτό το ερώτημα η Νέα Δημοκρατία και αυτή η κυβέρνηση θεωρείται πιο αποτελεσματική στην αντιμετώπισή της. Άρα, λοιπόν, στο χέρι μας είναι να εργαστούμε με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια το επόμενο διάστημα, να έχουμε περισσότερα παραδοτέα έργα το επόμενο διάστημα, να μην κατεβάσει κανένας τα μολύβια. Αντιθέτως, να ενταθεί η παραγωγή του κυβερνητικού έργου, όπως αξιώνει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δίνει πρώτος το παράδειγμα. Σήμερα βρέθηκε στην Λευκωσία, για τη Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου. Εάν λοιπόν επιμείνουμε στην παραγωγή έργου, πιστεύω ότι είναι στο χέρι μας να ανανεώσει ο ελληνικός λαός την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της ΝΔ, κάνοντας έναν απολογισμό για το τι είχαμε υποσχεθεί και τι πράξαμε. Πιστεύω ότι ο λαός θα αναγνωρίσει ότι πράξαμε περισσότερα από αυτά που είχαμε δεσμευθεί προεκλογικά» κατέληξε ο κ. Χαρακόπουλος.

Ακούστε το ηχητικό: