Κοινές δηλώσεις παραχώρησαν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την ολοκλήρωση της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου, που πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στη Λευκωσία.

Στην ανάγκη αξιοποίησης της κινητικότητας που καταγράφεται στο Κυπριακό, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Κύπριος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι Αθήνα και Λευκωσία διατηρούν στενό συντονισμό τόσο για τις περιφερειακές εξελίξεις όσο και για την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, την οποία χαρακτήρισε έργο στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο, την ευρύτερη περιοχή και την Ευρώπη.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στο Κυπριακό, σημείωσε ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αξιοποίηση της υφιστάμενης κινητικότητας και στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου είχαν διακοπεί, στη βάση του πλαισίου του ΟΗΕ και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Έλληνα Ππρωθυπουργό, την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή στήριξη στις προσπάθειες τερματισμού της κατοχής και επανένωσης της Κύπρου.

Ηλεκτρική διασύνδεση και περιφερειακή συνεργασία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόοδο των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση, επισημαίνοντας ότι υπάρχει συνεχής συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γάλλο Πρόεδρο και την ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμών για την προώθηση του έργου.

Όπως τόνισε, Ελλάδα και Κύπρος, με σταθερή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, ενισχύουν τον ρόλο τους ως πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, λειτουργώντας παράλληλα ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή.

Τρεις βασικοί πυλώνες συνεργασίας

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσίασε τους τρεις κεντρικούς άξονες των συζητήσεων της Διακυβερνητικής Συνόδου, οι οποίοι αφορούν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την τεχνητή νοημοσύνη και την πολιτική προστασία.

Στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, οι δύο κυβερνήσεις εξέτασαν δυνατότητες συνεργασίας για την αξιοποίηση νέων εφαρμογών στην υγεία, την παιδεία, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια τάξη, την εργασία, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στις δυνατότητες αξιοποίησης του AI Factory «Φάρος», με στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τη βελτίωση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

Στον τομέα της πολιτικής προστασίας, ο Κύπριος Πρόεδρος στάθηκε στην ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, αναφερόμενος στην παρουσία Ελλήνων δασοπυροσβεστών στην Κύπρο, καθώς και στην περαιτέρω αξιοποίηση του Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης με εναέρια μέσα στην Πάφο.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η θεσμοθέτηση των ετήσιων διακυβερνητικών συνόδων αποδίδει ήδη συγκεκριμένα αποτελέσματα, επισημαίνοντας πως η συνεργασία των δύο χωρών δεν περιορίζεται σε συζητήσεις και συμβολικές κινήσεις, αλλά μεταφράζεται σε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.