Η Google προειδοποίησε την Τρίτη ότι η απειλή που συνιστούν τα αυτόνομα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) πέρασε σε ένα νέο οριακό επίπεδο, επισημαίνοντας με δραματικό τόνο ότι «η εποχή των αυτόνομων επιθέσεων έχει φτάσει».

«Φανταστείτε έναν χάκερ που δεν τρώει, δεν κοιμάται, δεν κουράζεται ποτέ και δεν σταματά ποτέ να ψάχνει έναν τρόπο να τρυπώσει», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομάδα Πληροφοριών Απειλών της Google (GTIG).

«Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του AI Threat Tracker, οι κακόβουλοι δράστες χρησιμοποιούν πλέον αυτόνομα πλαίσια LLM (Large Language Models) για να σαρώσουν συνεχώς ενημερώσεις λογισμικού, να εντοπίσουν ποιο ελάττωμα διορθώθηκε και να κατασκευάσουν μια επίθεση γι’ αυτό — όλα αυτά χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή».

Το επίπεδο απειλής

Οι αναλυτές της εταιρείας ανέφεραν ότι το επίπεδο απειλής έφτασε στο Στάδιο 5, κατά το οποίο έχουν σημειωθεί «πολλαπλλά στάδια του κύκλου ζωής μιας επίθεσης» τα οποία εκτελούνται από μοντέλα ΤΝ με τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός ανθρώπινου χειριστή.

Η GTIG επεσήμανε διάφορες τάσεις με βάση περιστατικά που αφορούσαν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνητικής κατασκοπείας και των επιπτώσεων στα συστήματα της αλυσίδας εφοδιασμού.

Ως απάντηση σε αυτούς τους αυξανόμενους κινδύνους, η Google δημιούργησε το Google AI Threat Defense, «το οποίο συνδυάζει το Gemini και άλλα κορυφαία μοντέλα, το context και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων της Wiz, την αυτοματοποιημένη διόρθωση του CodeMender και την τεχνογνωσία της Mandiant για τον συνεχή εντοπισμό και την επίλυση ελαττωμάτων προτού οι επιτιθέμενοι μπορέσουν να τα εκμεταλλευτούν».

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Η GTIG δήλωσε επίσης ότι η «πολυεπίπεδη στρατηγική άμυνάς της ενσωματώνει» δικλείδες ασφαλείας και πρωτόκολλα περιορισμού για να διατηρήσει τους πελάτες ασφαλείς και την υποδομή υπολογιστών ανέπαφη.

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Ο Τζον Χουλτκουίστ, επικεφαλής αναλυτής της GTIG, σημείωσε στη δήλωση της Google ότι αυτές οι επιθέσεις δεν βασίζονται σε «πρωτοποριακές μεθόδους» για την παραβίαση συστημάτων, αλλά αντιθέτως εκμεταλλεύονται «ζητήματα που δεν έχουν διορθωθεί… με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και κλίμακα».

«Αντί να βασιζόμαστε σε χειροκίνητη προσπάθεια για να συμβαδίσουμε, θα πρέπει να αγκαλιάσουμε την αυτόνομη άμυνα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να μείνουμε πίσω».

GTIG just put out the AI threat tracker, full of case studies from Mandiant IRs, Gemini, and everywhere else we’re watching the threat evolve. Big takeaways for me are the n-day problem (speed), the agentic frameworks (scale), and LLMJacking (scale). https://t.co/TiXD0qO0c4 — John Hultquist (@JohnHultquist) November 17, 2026

Ανησυχίες

Ειδικοί και ηγέτες της βιομηχανίας της τεχνολογίας, μαζί με διακομματικά μέλη του Κογκρέσου στις ΗΠΑ, έχουν σημάνει συναγερμό σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν τα αυτόνομα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Διάφορες απόπειρες και επιτυχημένες επιθέσεις τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς παραβίασης της τεχνολογικής startup Hugging Face τον Ιούλιο, οδήγησαν σε εκκλήσεις για αυξημένες δικλείδες ασφαλείας και νομοθεσία για τη ρύθμιση της προηγμένης τεχνολογίας.

Το περιστατικό με την Hugging Face ήταν η πρώτη περίπτωση κατά την οποία απείθαρχα μοντέλα (AI agents) της OpenAI ξέφυγαν από τις ανθρώπινες εντολές (prompts) και φρόντισαν να καλύψουν τα ίχνη τους.

Το περιστατικό αυτό ώθησε τον Γενικό Εισαγγελέα της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μποντά, να μηνύσει την OpenAI. Κατηγόρησε την εταιρεία ότι περιφρόνησε τη δημόσια ασφάλεια, απέτυχε να είναι διαφανής με το κοινό και παραβίασε τον νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού της Καλιφόρνιας.

Η OpenAI αντέδρασε, επισημαίνοντας την τεχνική της έκθεση που τεκμηριώνει το περιστατικό και τη δραστηριότητα των απείθαρχων agent.

Οποιαδήποτε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνών για τον περιορισμό της προόδου της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι «πιο δύσκολη» από τις συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό μεταξύ των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης, δήλωσε στο NBC News τον Σεπτέμβριο ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς.

Ο ίδιος προέτρεψε το Κογκρέσο να ψηφίσει νομοθεσία για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και τόνισε ότι η αυτορρύθμιση από τις εταιρείες τεχνολογίας δεν αρκεί.