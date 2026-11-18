Οι σειρήνες που ηχούσαν στους δρόμους, οι συνάδελφοι που μετέφεραν το φέρετρό του στους ώμους και η φωνή «αθάνατος» σημάδεψαν το τελευταίο αντίο στον 44χρονο πυροσβέστη Ηλία Βαλατσό, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι. Συγγενείς, φίλοι και εκατοντάδες πυροσβέστες τον αποχαιρέτησαν το πρωί της Τετάρτης (18/11/2026), σε κλίμα βαθιάς οδύνης, στο Κοιμητήριο Αγίου Βασιλείου στο Περιστέρι.

Η σορός του 44χρονου μεταφέρθηκε στις 08:30 στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, όπου υπηρετούσε. Εκεί συγκεντρώθηκαν συνάδελφοι, συγγενείς και φίλοι του, προκειμένου να τον τιμήσουν πριν από την κηδεία του. Στη μνήμη του τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ οι πυροσβέστες φώναξαν «αθάνατος», αποχαιρετώντας τον συνάδελφό τους.

Ακολούθησε η νεκρώσιμη πομπή, με πυροσβέστες να σηκώνουν το φέρετρο στους ώμους και δεκάδες συναδέλφους τους να ακολουθούν. Ο ήχος από τις σειρήνες συνόδευε την πορεία προς το κοιμητήριο, όπου η σορός έφτασε λίγο μετά τις 09:00. Η Εξόδιος Ακολουθία άρχισε στις 10:00, παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων που θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον 44χρονο.

Ανάμεσα στα στεφάνια που κατατέθηκαν στη μνήμη του υπήρχε και εκείνο του Προέδρου της Δημοκρατίας, με λευκά λουλούδια και κορδέλες. Στον χώρο βρίσκονταν επίσης στεφάνια με λευκά άνθη και γαλανόλευκες κορδέλες.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η παρουσία του τρίτου πυροσβέστη που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο Ζεφύρι. Ο πυροσβέστης, ο οποίος είχε επίσης νοσηλευτεί μετά το περιστατικό, αλλά αντιμετώπισε ελαφρά προβλήματα, παραβρέθηκε στην κηδεία του συναδέλφου του.

Δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Μετά την τελετή, βγήκε από το κοιμητήριο συντετριμμένος, υποβασταζόμενος από συναδέλφους του, οι οποίοι παρέμειναν στο πλευρό του.

Ο σπαρακτικός επικήδειος της οικογένειας – Η αναφορά στη μητέρα του που πέθανε πριν από τέσσερα χρόνια

Στον επικήδειο που εκφωνήθηκε εκ μέρους της οικογένειας, οι συγγενείς του Ηλία Βαλατσού μίλησαν για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, την αγάπη του για την Πυροσβεστική και την αφοσίωσή του στην προστασία των ανθρώπων.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά στη μητέρα του, Ξένη, η οποία τον μεγάλωσε χωρίς την παρουσία του πατέρα του και πέθανε πριν από τέσσερα χρόνια. Η σκέψη πως μπορεί να τον περιμένει για να τον αγκαλιάσει ξανά αποτέλεσε μία από τις πιο οδυνηρές στιγμές του αποχαιρετισμού.

Στον επικήδειο της οικογένειας αναφέρθηκαν τα εξής:

«Ήρωά μας, Ηλία μου, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τον πόνο και την αδικία αυτού του πρόωρου χαιρετισμού. Κανείς μας δεν μπορεί να πιστέψει πως έφυγες, πως εκεί που έτρεχες πάντα για να σώσεις ζωές, έμελλε να χάσεις τη δική σου.

Η ζωή σου δεν ήταν εύκολη, από τα πρώτα σου κιόλας χρόνια. Μεγάλωσες χωρίς πατέρα. Είχες όμως δίπλα σου μια μάνα που έγινε το στήριγμα, η δύναμη και ο κόσμος σου. Κοντά σας όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο θείος σου, ο Σάκης, ο αδελφός της μαμάς σου, και η θεία σου, η Χρυσαυγή. Μια οικογένεια δεμένη, που από μικρά παιδιά μάθατε να είστε όλοι μαζί. Εσύ, τα ξαδέλφια σου, ο Ηλίας, ο Χρήστος. Με αγάπη, με δυσκολίες, με αγώνες, αλλά πάντα ενωμένοι. Μάθατε να στηρίζετε ο ένας τον άλλον, να μη λυγίζετε και να προχωράτε μαζί.

Ξεκίνησες ως οικοδόμος, παλεύοντας με τη ζωή και τις δυσκολίες της, ώσπου μπήκε στη ζωή σου η Πυροσβεστική. Και τότε δεν βρήκες απλώς ένα επάγγελμα. Βρήκες την αποστολή σου. Έγινε το πάθος σου. Ο σκοπός σου. Η ζωή σου. Για σένα το καθήκον δεν ήταν υποχρέωση. Ήταν υπόσχεση. Ήταν τρόπος ζωής.

Δεν υπολόγιζες κινδύνους. Δεν έκανες δεύτερη σκέψη. Όπου υπήρχε ανάγκη, όπου κινδύνευε ένας άνθρωπος, εσύ ήσουν εκεί. Πάντα. Από τους πρώτους. Έβαζες πάντα τη ζωή των άλλων πριν από τη δική σου. Έτρεχες εκεί που οι άλλοι φοβούνταν να πλησιάσουν. Δεν σκεφτόσουν τον εαυτό σου. Σκεφτόσουν μόνο ποιον μπορούσες να σώσεις, ποιον μπορούσες να βοηθήσεις. Και αυτό έκανες μέχρι την τελευταία στιγμή.

Έφυγες πάνω στο καθήκον, εκεί όπου ανήκε η καρδιά σου. Έφυγες κάνοντας αυτό που αγάπησες περισσότερο, προσπαθώντας να προστατεύσεις ανθρώπινες ζωές.

Ηλία μου, σήμερα ο θείος σου ο Σάκης, η θεία η Χρυσαυγή, τα ξαδέλφια σου, ο Ηλίας, ο Χρήστος, η Ναταλία, η Δήμητρα, ο θείος ο Νικήτας, δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό το κακό. Δεν μπορούν να δεχτούν πως δεν θα σε ξαναδούν, πως δεν θα είσαι πια κοντά τους. Για όλους εμάς ήσουν κομμάτι της ζωής μας, της οικογένειάς μας.

Και σκέφτομαι τη μαμά, τη μάνα σου, Ηλία μου, την Ξένη. Εκείνη που σε μεγάλωσε με τόσες δυσκολίες, που στάθηκε δίπλα σου, που ήταν η δύναμη και το στήριγμά σου. Έφυγε πριν από τέσσερα χρόνια και δεν είναι εδώ σήμερα να σε αποχαιρετήσει. Ίσως όμως, αν υπάρχει ένας τόπος όπου συναντιούνται ξανά οι ψυχές, να σε περιμένει εκεί, να σε πάρει στην αγκαλιά της, όπως τότε που ήσουν παιδί. Διότι όσο κι αν μεγάλωσες, όσο γενναίος κι αν έγινες, για εκείνη ήσουν πάντα το παιδί της.

Ηλία μου, μπορεί να μην πρόλαβες να ζήσεις όσα σου αξίζουν. Μπορεί να είχες ακόμη τόσα όνειρα, τόσες διαδρομές μπροστά σου. Όμως άφησες πίσω σου κάτι που δεν μπορεί να σβήσει ο θάνατος. Το παράδειγμα της προσφοράς, της ανθρωπιάς, της αυταπάρνησης και της γενναιότητας.

Δεν έφυγε απλώς ένας πυροσβέστης. Έφυγε ένας άνθρωπος που έκανε την προστασία των άλλων σκοπό της ζωής του. Ένας άνθρωπος που έγινε ήρωας, χωρίς ποτέ να ζητήσει να τον αποκαλέσουν έτσι.

Καλό σου ταξίδι, Ηλία μου. Σήμερα σε αποχαιρετούμε με δάκρυα, με πόνο και μια υπερηφάνεια που δεν μπορεί να περιγράψει κανείς. Θα ζεις πάντα στις καρδιές μας, στις αναμνήσεις μας και στην ιστορία της οικογένειάς μας. Για εμάς θα είσαι πάντα το παλικάρι μας, ο γίγαντάς μας, ο δικός μας Ηλίας, ο ήρωάς μας. Αιωνία σου η μνήμη, αγαπημένε μας. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Το τελευταίο αντίο των συναδέλφων του – «Αναπαύσου εν ειρήνη»

Με λόγια αναγνώρισης για την προσφορά του στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι συνάδελφοι του 44χρονου τον αποχαιρέτησαν, αναφερόμενοι στην υπευθυνότητα, τη συνέπεια και τον χαρακτήρα του.

Στον δικό τους επικήδειο υπογράμμισαν ότι ο Ηλίας είχε κερδίσει την εκτίμηση των ανθρώπων με τους οποίους υπηρετούσε, ενώ εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατό του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

«Είμαστε σήμερα εδώ, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, για να σου αποτίσουμε φόρο τιμής με τον σεβασμό που σου αξίζει και να σε συνοδεύσουμε μέχρι την τελευταία σου κατοικία. Από τη μέρα της κατάταξής σου τίμησες το Πυροσβεστικό Σώμα, εκτελώντας πάντα τα καθήκοντα που σου ανέθεταν με αποτελεσματικότητα και ευθύνη.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου του 2020, κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι, έπεσες εν ώρα καθήκοντος μαζί με τον συνάδελφό σου, τον Γιώργο Ζαπείτη.

Αγάπησες και αγαπήθηκες από ανωτέρους και κατωτέρους και ήσουν ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Η παρουσία και η συμπεριφορά σου χαρακτήριζαν έναν αξιέπαινο άνθρωπο και συνάδελφο. Υπόδειγμα αρετής, χαρακτήρας ευθύς, ηθικός, μετριόφρων, υπερήφανος και αξιοπρεπής. Σταθερός και αλύγιστος. Υπήρξες πάντα δίκαιος, φιλότιμος και συνεπής στα καθήκοντά σου.

Απαρηγόρητη είναι η οικογένειά σου, όπως κι εμείς, η πυροσβεστική σου οικογένεια, στην οποία υπηρέτησες. Θρηνούμε όλοι για την απώλειά σου. Αλησμόνητε συνάδελφε Ηλία, αναπαύσου ήσυχα. Αναπαύσου εν ειρήνη. Από καρδιάς, θερμά συλλυπητήρια. Δύναμη, παρηγοριά και κουράγιο στην αγαπημένη σου οικογένεια.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γης που σε λίγο θα σε σκεπάσει. Τα φτωχά αυτά λόγια που σου απευθύναμε με μεγάλο πόνο και βαθιά συγκίνηση αποτελούν έναν ελάχιστο φόρο τιμής, αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης για την προσφορά σου στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Αξέχαστε συνάδελφε Ηλία Ποπόταμα».

Πώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στο Ζεφύρι

Ο Ηλίας Βαλατσός ήταν ένας από τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Μαζί του έχασε τη ζωή του και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης, η κηδεία του οποίου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (17/11) στην Καστοριά.

Οι δύο πυροσβέστες είχαν εισέλθει στο φλεγόμενο κτίριο προκειμένου να συμμετάσχουν στην κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, εγκλωβίστηκαν στους πυκνούς καπνούς και εξάντλησαν τον διαθέσιμο αέρα των αναπνευστικών τους συσκευών.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατός τους προήλθε από εισπνοή καπνού.

Η απώλεια των δύο πυροσβεστών άφησε πίσω της δύο οικογένειες που αποχαιρέτησαν τους ανθρώπους τους, καθώς και συναδέλφους που συμμερίστηκαν το πένθος τους. Στον αποχαιρετισμό του Ηλία Βαλατσού, τα λόγια της οικογένειάς του συμπύκνωσαν τη σημασία που είχε για τους ανθρώπους του: «Για εμάς θα είσαι πάντα το παλικάρι μας, ο γίγαντάς μας, ο δικός μας Ηλίας, ο ήρωάς μας».