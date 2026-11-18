Ο Νικόλας και η Κυριακή Μαλτέζου μεγαλώνουν τα οκτώ παιδιά τους στο Καστελλόριζο, αντιμετωπίζοντας καθημερινά τις αυξημένες ανάγκες μιας δεκαμελούς οικογένειας και το υψηλό κόστος ζωής στο ακριτικό νησί. Με το μεγαλύτερο παιδί να είναι 15 ετών και το μικρότερο μόλις πέντε μηνών, οι δύο γονείς μιλούν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για την οικογενειακή τους ζωή, τις οικονομικές δυσκολίες και την ανάγκη να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους που επιθυμούν να παραμείνουν στον τόπο τους.

Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε μια συνάντηση στην εκκλησία του Καστελλόριζου, ένα κυριακάτικο πρωινό. Η Θεία Λειτουργία πλησίαζε στο τέλος της και τα οκτώ παιδιά, καλοντυμένα και περιποιημένα, περίμεναν υπομονετικά να μεταλάβουν τη Θεία Κοινωνία. Τα μεγαλύτερα στέκονταν δίπλα στα μικρότερα, ενώ οι γονείς τους φρόντιζαν να είναι όλα κοντά τους.

Πίσω από αυτή την οικογενειακή εικόνα βρίσκεται μια καθημερινότητα που απαιτεί διαρκή οργάνωση και προσπάθεια. Ο Νικόλας Μαλτέζος είναι ο μοναδικός εργαζόμενος της οικογένειας, ενώ η σύζυγός του έχει αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών και τις ανάγκες του σπιτιού.

Παρότι αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα της ζωής στο Καστελλόριζο, ο πατέρας των οκτώ παιδιών επισημαίνει ότι το κόστος των βασικών αγαθών αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

«Στο θέμα της διαβίωσης είναι πολύ πιο ωραία εδώ, δεν το συζητάμε. Αλλά όλα τα υπόλοιπα, τα ψώνια, είναι απλησίαστα στο Καστελλόριζο», αναφέρει.

Τα τρόφιμα, τα ρούχα, τα σχολικά είδη και τα προϊόντα που χρειάζονται τα μικρότερα παιδιά συνεπάγονται αυξημένες δαπάνες, καθώς η απόσταση του νησιού από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα και οι ιδιαίτερες συνθήκες τροφοδοσίας επηρεάζουν τις τιμές.

Η καθημερινότητα μιας μητέρας οκτώ παιδιών

Από την πλευρά της, η Κυριακή Μαλτέζου περιγράφει με απλά λόγια τις απαιτήσεις της ανατροφής οκτώ παιδιών, χωρίς να παραβλέπει τις όμορφες στιγμές που μοιράζεται μαζί τους.

«Είναι δύσκολο, αλλά προχωράμε. Είναι και όμορφο και μοναδικό αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Είναι η ίδια η ζωή», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η καθημερινή φροντίδα των παιδιών, οι σχολικές υποχρεώσεις και οι ανάγκες του σπιτιού διαμορφώνουν ένα πρόγραμμα που απαιτεί συνέπεια και συνεργασία.

«Είναι ένας αγώνας συνέχεια, ένας αγώνας, δεν το συζητώ», σημειώνει, περιγράφοντας όσα καλείται να διαχειριστεί από το πρωί έως το βράδυ.

«Το σχολείο τους, το φροντιστήριό τους, οι δραστηριότητες, τα ρούχα, το φαγητό, όλα αυτά έχουν έναν αγώνα. Πρέπει να υπάρχει ένα αυστηρό πρόγραμμα, με όρια, για να λειτουργήσει η οικογένεια. Αλλιώς δεν λειτουργεί», εξηγεί.

Από τα οκτώ παιδιά, τα πέντε φοιτούν ήδη σε σχολικές βαθμίδες. Ένα πηγαίνει στο Λύκειο, δύο στο Δημοτικό και δύο στο Νηπιαγωγείο. Τα υπόλοιπα τρία είναι μικρότερα, με το νεότερο μέλος της οικογένειας να έχει συμπληρώσει μόλις πέντε μήνες ζωής.

Η οργάνωση δεν περιορίζεται στις υποχρεώσεις του σπιτιού, αλλά επεκτείνεται ακόμη και στις μετακινήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το καροτσάκι που χρησιμοποιούσε η οικογένεια κατά την επίσκεψή της στην εκκλησία. Σε αυτό είχε προσαρμοστεί ένα ειδικό καλαθάκι για τη μεταφορά του μικρότερου παιδιού, διευκολύνοντας τους γονείς στην προσπάθειά τους να μετακινούνται μαζί με τα οκτώ παιδιά.

«Αν δεν ζεις κάτι, δεν μπορείς να σκεφτείς πώς να το κάνεις», παρατηρεί η Κυριακή, εξηγώντας πώς η εμπειρία την έχει βοηθήσει να βρίσκει πρακτικές λύσεις στις καθημερινές ανάγκες.

Παρά την κούραση και τις δυσκολίες, η μητέρα των οκτώ παιδιών αντιμετωπίζει την οικογενειακή ζωή με αισιοδοξία.

«Αν βλέπεις τη ζωή θετικά, μπορείς να τη φτιάξεις με καλό τρόπο», αναφέρει.

Το υψηλό κόστος ζωής και η ανάγκη στήριξης των οικογενειών

Η ανατροφή οκτώ παιδιών αποκτά πρόσθετες δυσκολίες σε ένα απομακρυσμένο νησί, όπου οι επαγγελματικές επιλογές είναι περιορισμένες και οι καθημερινές ανάγκες συνεπάγονται μεγαλύτερο οικονομικό βάρος.

Ο Νικόλας Μαλτέζος αναφέρει ότι στο Καστελλόριζο κατοικεί ακόμη μία πολύτεκνη οικογένεια, με πέντε παιδιά, η οποία εγκαταστάθηκε στο νησί λόγω της εργασίας του πατέρα.

Όπως επισημαίνει, οι συνθήκες δεν διευκολύνουν μια πολυμελή οικογένεια να επιλέξει το Καστελλόριζο ως μόνιμο τόπο κατοικίας.

«Είναι δύσκολο μια πολύτεκνη οικογένεια να μείνει εδώ πέρα. Γιατί όλα είναι με καπέλο. Ό,τι και να πάρεις», τονίζει, αναφερόμενος στις αυξημένες τιμές των προϊόντων.

Για τον πατέρα των οκτώ παιδιών, η οικονομική στήριξη των κατοίκων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ζωής στα μικρά ακριτικά νησιά. Μάλιστα, εκτιμά ότι τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης που ψηφίστηκαν πρόσφατα θα προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια, όχι μόνο στις πολύτεκνες οικογένειες, αλλά στο σύνολο των κατοίκων του Καστελλόριζου.

«Θα είναι μια μεγάλη ανάσα για τα σπίτια και τις οικογένειες στο Καστελλόριζο. Όχι μόνο για μένα που έχω τόσα παιδιά, αλλά για οποιονδήποτε κάτοικο του νησιού», σημειώνει.

«Πρέπει να υπάρξει ένα κίνητρο για να παραμείνει ένας νέος στο νησί»

Πέρα από τις ανάγκες του παρόντος, ο Νικόλας Μαλτέζος προβληματίζεται και για το μέλλον των παιδιών του. Θα ήθελε να συνεχίσουν τη ζωή τους στο Καστελλόριζο, αναγνωρίζει όμως ότι καθένα θα πρέπει να αποφασίσει ανεξάρτητα για τις σπουδές και την επαγγελματική του πορεία.

«Δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο», αναφέρει, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο εάν κάποιο από τα παιδιά του επιλέξει να εγκατασταθεί αλλού.

Αυτό που θεωρεί απαραίτητο είναι να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στον τόπο τους, εφόσον το επιθυμούν.

«Πρέπει να υπάρξει ένα κίνητρο για να παραμείνει ένας νέος στο νησί», υπογραμμίζει.

Όπως εξηγεί, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ενίσχυση των επαγγελματικών προοπτικών και η ουσιαστική οικονομική υποστήριξη μπορούν να συμβάλουν στην παραμονή των νέων στο Καστελλόριζο.

Για τον Νικόλα και την Κυριακή Μαλτέζου, οι δυσκολίες της καθημερινότητας συνυπάρχουν με τη χαρά της ανατροφής των παιδιών τους. Οι δύο γονείς έχουν επιλέξει να δημιουργήσουν την οικογένειά τους στο ακριτικό νησί, παρά τις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις και τις πρακτικές δυσκολίες.

Η εικόνα των οκτώ παιδιών που περίμεναν να κοινωνήσουν εκείνο το κυριακάτικο πρωινό συνδέεται με αυτή την επιλογή. Μια οικογένεια που μεγαλώνει στο Καστελλόριζο, ενώ οι γονείς της προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες του σήμερα και να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους τη δυνατότητα να αποφασίσουν ελεύθερα πού θα χτίσουν το μέλλον τους.