Σοβαρό περιστατικό ασφαλείας καταγράφηκε το απόγευμα της Τρίτης (17/11) στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων, όταν ένας εξωτερικός φρουρός αντιλήφθηκε drone να προσεγγίζει τις εγκαταστάσεις των φυλακών και να ρίχνει ένα αντικείμενο στον προάυλιο χώρο.

‘Αμεσα ενεργοποιήθηκε το σύστημα anti -drone με αποτέλεσμα να εξουδετερωθεί το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Μετά την εξέταση του συστήματος επιτήρησης μέσω καμερών διαπιστώθηκε ότι το αντικείμενο που είχε πέσει στον προαύλιο χώρο περισυνελέγη από κρατούμενο οπότε και ακολούθησε έρευνα στο κελί του αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους. Το αντικείμενο βρέθηκε σε κάδο σκουπιδιών και ήταν πιστόλι, σύμφωνα με το zarpanews.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

“Απογευματινές ώρες της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026, σημειώθηκε περιστατικό προσέγγισης μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στον χώρο του Σωφρονιστικού Καταστήματος Χανίων.

Ειδικότερα, εξωτερικός φρουρός, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία σκοπού, αντιλήφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος να προσεγγίζει τις εγκαταστάσεις του Καταστήματος και να προβαίνει στη ρίψη αντικειμένου εντός του προαυλίου χώρου. Άμεσα, ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων (anti-drone), από το προσωπικό του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης, με αποτέλεσμα την εξουδετέρωση του drone και την πτώση του στο παρακείμενο αγροτεμάχιο.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι από την εξέταση του συστήματος επιτήρησης μέσω καμερών διαπίστωσαν ότι το αντικείμενο που είχε ριφθεί στο προαύλιο περισυνελέγη από αλλοδαπό κρατούμενο. Άμεσα, πραγματοποίησαν έρευνα στο κελί του συγκεκριμένου κρατούμενου και σε κοινόχρηστους χώρους του Καταστήματος. Κατά την έρευνα σε κάδο απορριμμάτων που βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα (1) πιστόλι, από το οποίο φέρεται να έλειπαν επιμέρους εξαρτήματα. Η έρευνα επεκτάθηκε και σε άλλους χώρους του καταστήματος με την συνδρομή της Εξωτερικής Φρουράς.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ανάλογες περιπτώσεις παράνομης εισαγωγής αντικειμένων σε Σωφρονιστικά Καταστήματα έχουν σημειωθεί και κατά το παρελθόν, χωρίς ωστόσο να τελεσφορήσουν, καθώς έγιναν εγκαίρως αντιληπτές και αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά από το προσωπικό τους”