Από τα εργαστήρια του ΓΕΕΘΑ στην παραγωγή και την θωράκιση των ελληνικών φυλακών. Το anti-drone «τυφέκιο» ΤΕΥΚΡΟΣ, με το περίεργο σχήμα που παραπέμπτει σε όπλο ταινίας επιστημονικής φαντασίας, με εξωγήινους και διαστημόπλοια, είναι το νέο επίτευγμα των Ενόπλων Δυνάμεων στην καταπολέμηση των drones, που πλέον θωρακίζει και τις φυλακές της χώρας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η ελληνική αμυντική καινοτομία περνάει αποφασιστικά από το εργαστήριο στο πεδίο, αποδεικνύοντας ότι τα μυαλά και τα χέρια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να παράξουν τεχνολογία κορυφαίου επιπέδου. Το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ σχεδίασε, εξέλιξε και κατασκεύασε το φορητό σύστημα anti-drone «Τεύκρος», παρέχοντας επιχειρησιακές λύσεις υψηλής ακριβείας και καθοριστικής σημασίας για την προστασία κρίσιμων υποδομών και ευαίσθητων εθνικών περιοχών.

Το κρίσιμο «βάπτισμα του πυρός» σε σωφρονιστικά καταστήματα ήρθε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2026 (συγκεκριμένα στις 28 Φεβρουαρίου στις φυλακές Δράμας και την 1η Μαρτίου στις φυλακές Λάρισας), όταν εξουδετερώθηκαν τα πρώτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που επιχειρούσαν να εισαγάγουν απαγορευμένα αντικείμενα.

Ακόμα πιο ηχηρή ήταν η επιτυχία τον Αύγουστο του 2026 στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας. Εκεί, οι χειριστές εντόπισαν και κατέρριψαν με τη χρήση του συστήματος «Τεύκρος» ένα drone που μετέφερε ολόκληρο «οπλοστάσιο» επικοινωνιών, ανάμεσα στα οποία 12 κινητά τηλέφωνα, 14 ασύρματα ρούτερ και 21 κάρτες SIM, κόβοντας κυριολεκτικά τη δράση των κυκλωμάτων από αέρος.

Μετά από αυτές τις απτές επιτυχίες που πιστοποίησαν την αξιοπιστία της εγχώριας τεχνογνωσίας, η συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πέρασε στο επόμενο επίπεδο. Στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας, δρομολογήθηκε η συνολική προμήθεια 25 νέων, αναβαθμισμένων συστημάτων «Τεύκρος ΙΙ» για την ενίσχυση της ασφάλειας των φυλακών της χώρας, με τα πρώτα 10 συστήματα να έχουν ήδη παραδοθεί επισήμως στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Χθες, Τρίτη, 17 Νοεμβρίου η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρουσία του Υφυπουργού, Ιωάννη Δ. Λαμπρόπουλου παρέλαβε 10 τέτοια συστήματα από τα συνολικά 25 της παραγγελίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ.

Εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ΓΕΕΘΑ, ο Κλαδάρχης ΣΤ΄Κλάδου ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παράδοση αναβαθμισμένων συστημάτων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων οχημάτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, η οποία αποδεικνύει την μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί από πλευράς των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στον συγκεκριμένο τομέα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το φορητό τυφέκιο αντι-drone «Τεύκρος» δεν είναι απλώς ένα ακόμα εργαλείο παρεμβολής, αλλά ένα ολοκληρωμένο, εργονομικά σχεδιασμένο σύστημα φορητής αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών. Η λειτουργία του βασίζεται στην τεχνολογία ηλεκτρονικού πολέμου μικρής κλίμακας και χαμηλού αποτυπώματος.

Ο χειριστής, στοχεύοντας απευθείας προς το ύποπτο μη επανδρωμένο αερόχημα, ενεργοποιεί δέσμη κατευθυνόμενων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Αυτά τα κύματα επιτυγχάνουν την αποτελεσματική αποκοπή των κρίσιμων επικοινωνιών μεταξύ του drone και του σταθμού ελέγχου του, καθώς και την τύφλωση των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης, όπως το GPS, το GLONASS και το Galileo.

Σε επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών, ο «Τεύκρος» διακρίνεται για την υψηλή του αποδοτικότητα και την ευελιξία στο πεδίο. Το σύστημα εκπέμπει σε πολλαπλές, προγραμματισμένες ζώνες συχνοτήτων (multi-band jamming) που καλύπτουν ευρέως τα φάσματα που χρησιμοποιούν τα εμπορικά και τροποποιημένα drones, αποτρέποντας τυχόν παρακάμψεις ασφαλείας.

Η επιχειρησιακή του εμβέλεια εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα – ανάλογα με τον τύπο του στόχου και τις περιβαλλοντικές συνθήκες –, επιτρέποντας στον χρήστη να εξουδετερώσει την απειλή από ασφαλή απόσταση προτού αυτή πλησιάσει τον προστατευόμενο στόχο.

Παράλληλα, η τροφοδοσία του γίνεται μέσω ενσωματωμένων, επαναφορτιζόμενων μπαταριών υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, εξασφαλίζοντας αυτονομία ικανή για πολλαπλές εμπλοκές χωρίς την ανάγκη συνεχούς σύνδεσης σε εξωτερική πηγή ρεύματος.

Η αξία αυτού του εγχώριου δημιουργήματος έχει ήδη αποδειχθεί περίτρανα σε πραγματικές συνθήκες, κόβοντας εν τη γενέσει απόπειρες παράνομης εισβολής και μεταφοράς απαγορευμένων φορτίων, όπως ναρκωτικών και κινητών τηλεφώνων, σε χώρους αυξημένης ασφάλειας όπως τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Με το σύστημα «Τεύκρος» ως ναυαρχίδα της φορητής τεχνολογίας anti-drone, οι ελληνικές αρχές αποκτούν ένα κρίσιμο πλεονέκτημα στη φαρέτρα τους. Το ΚΕΤΑΚ συνεχίζει να δίνει τον τόνο, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική αμυντική έρευνα δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις στο διεθνές προσκήνιο, αλλά πρωτοστατεί, προσφέροντας βιώσιμες, οικονομικά αποδοτικές και απόλυτα αποτελεσματικές λύσεις ακριβώς εκεί όπου το απαιτεί η εθνική ασφάλεια.