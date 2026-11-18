Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των Άρη, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:30: Magenta Sport 6 – Κρίστιαν Χάρισον / Νιλ Σκούπσκι – Σιμόνε Μπολέλι / Αντρέα Βαβασόρι (Nitto ATP Finals)
15:00: Magenta Sport 6 – Κάρλος Αλκαράθ – Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Nitto ATP Finals)
19:00: Novasports 5HD – Μπεσίκτας – Ρεάλ Μαδρίτης (EuroLeague)
19:00: Magenta Sport 4 – ΑΕΚ – Φάλκο (FIBA Basketball Champions League)
19:00: Magenta Sport 6 – Μαρσέλ Γκρανογέρς / Οράσιο Ζεμπάγιος – Κέβιν Κράβιτς / Τιμ Πιουτς (Nitto ATP Finals)
19:30: Novasports 3HD – Τσεντεβίτα Ολίμπια – Μπούργκος (EuroCup)
20:00: Novasports Prime – Άρης – Λε Μαν (EuroCup)
20:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – ΑΕΚ – Πανιώνιος ΓΣΣ (Α1 Γυναικών Volley League)
20:30: Novasports Start – Μπόσνα – Λιετκαμπέλις (EuroCup)
21:30: Novasports 4HD – Μανρέσα – ΠΑΟΚ (EuroCup)
21:30: Magenta Sport 6 – Φλάβιο Κομπόλι – Φράνσις Τιαφό (Nitto ATP Finals)