Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τις κατηγορίες για διακίνηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές και χορήγηση αναβολικών στον ανήλικο γιο του αρνείται ο Οδυσσέας Δήμας, ο οποίος μίλησε στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις που είχε η υπόθεση στην οικογένειά του, ο Οδυσσέας Δήμας περιέγραψε ως τη δυσκολότερη στιγμή της ζωής του όσα πληροφορήθηκε από τον γιο του σχετικά με σχόλιο της καθηγήτριάς του.

«Η χειρότερη στιγμή στη ζωή μου ήταν όταν πληροφορήθηκα από τον γιο μου ότι η καθηγήτριά του είπε ότι διακινώ αναβολικά. Ένιωσα ότι η κοινωνία με είχε καταδικάσει από τους αυτόκλητους τηλεδικαστές», ανέφερε.

Τι υποστηρίζει για τις κατηγορίες

Σχετικά με την υπόθεση χορήγησης απαγορευμένων ουσιών στον 14χρονο γιο του το 2025, ο Οδυσσέας Δήμας επικαλέστηκε απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, υποστηρίζοντας ότι του καταλογίστηκε αμέλεια και όχι πρόθεση.

Παράλληλα, επέμεινε ότι ουδέποτε διακίνησε απαγορευμένες ουσίες, επικαλούμενος τους ελέγχους στους οποίους έχουν υποβληθεί οι αθλητές που προπονούσε.

«Πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη, που κρίνει μόνο με στοιχεία. Δεν έχω ποτέ διακινήσει απαγορευμένες ουσίες και η μεγαλύτερη απόδειξη που έχω γι’ αυτό είναι οι εκατοντάδες αθλητές μου που ελέγχθηκαν επανειλημμένως και ήταν καθαροί», δήλωσε.

Στο μεταξύ, αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), προκειμένου να διευκρινιστεί ποια από τα σκευάσματα που εντοπίστηκαν στην κατοικία του 58χρονου είναι αναβολικά και ποια στερούνται άδειας. Η πλευρά του Οδυσσέα Δήμα αναμένεται να ορίσει και δικό της πραγματογνώμονα.