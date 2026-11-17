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Απόψε, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, οι εννέα καλύτεροι του GNTM 7 επιστρέφουν μπροστά στον φωτογραφικό φακό για μια εντυπωσιακή καμπάνια skincare, σε ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι!

Αυτή τη φορά, οι διαγωνιζόμενοι φορούν δημιουργίες εμπνευσμένες από τον βικτωριανό ρομαντισμό και καλούνται να ισορροπήσουν πάνω σε ένα κανό, στα νερά της λίμνης Ναϊάδα, στο πάρκο Τρίτση.

Τα μοντέλα μεταμορφώνονται σε ζωντανούς πίνακες ζωγραφικής, με στόχο να αποτυπώσουν μέσα από τις λήψεις τους την κομψότητα, την ηρεμία και τη γαλήνη του τοπίου που τα περιβάλλει, επιστρατεύοντας παράλληλα εντυπωσιακές high fashion πόζες.

Στο πλευρό τους, σε αυτό το ονειρικό concept, βρίσκονται η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ενώ πίσω από τον φωτογραφικό φακό βρίσκεται ο Γιώργος Καλφαμανώλης.

Ποιοι θα καταφέρουν να βρουν το κέντρο τους και να γίνουν «ένα» με το υδάτινο τοπίο και ποιοι θα ταράξουν τα ήρεμα νερά της λίμνης; Ο Ακύλλας, πάντως, ως νικητής της προηγούμενης φωτογράφισης, αναλαμβάνει δράση και «ταράζει» τα νερά του διαγωνισμού, μοιράζοντας τα μειονεκτήματα που έχει στη διάθεσή του στους συμπαίκτες του.

Την επόμενη ημέρα, ο Γιάννης Μαυροδόντης μάς ξεναγεί με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο στο σπίτι του GNTM 7! Ποιος διαγωνιζόμενος αισθάνεται ότι η απόδοσή του έχει πέσει και τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες της βίλας;

Στο πλατό της αποχώρησης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχονται τους διαγωνιζόμενους, επισημαίνοντας ότι πλέον βρίσκονται στην πιο κρίσιμη καμπή του διαγωνισμού, στην τελική ευθεία για την ανάδειξη του επόμενου Greece’s Next Top Model!

Ένα μοντέλο καταφέρνει να παρουσιάσει μια πραγματικά μαγική εικόνα στο πλατό και να κερδίσει την καλύτερη φωτογραφία, ενώ ένα άλλο δεν καταφέρνει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δοκιμασίας και αποχωρεί οριστικά από το GNTM 7.

GNTM 7 | Το trailer του 17ου επεισοδίου

Απόψε, Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 21:00