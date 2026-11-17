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Το άκρως απόρρητο δίκτυο που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) για τις εσωτερικές της επικοινωνίες έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με έξι άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Το δίκτυο, που ονομάζεται NSA Net, επιτρέπει στους εργαζομένους να ανταλλάσσουν διαβαθμισμένες πληροφορίες εσωτερικά. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης, ανέφεραν οι πηγές.

Καθώς η υπηρεσία προσπαθεί να κατανοήσει την έκταση του προβλήματος, έχει θέσει σε εφαρμογή κλιμακωτή προσέλευση για το προσωπικό, δήλωσαν οι ίδιες πηγές.

Το CNN ζήτησε από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας να σχολιάσει το θέμα.