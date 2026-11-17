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Στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη την Τρίτη (17/11) στην περιφέρεια Κεμέροβο της Ρωσίας, στη νοτιοδυτική Σιβηρία, με ρωσικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 17 νεκρούς. Το αεροσκάφος φέρεται να τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν στον αέρα, προτού καταπέσει σε αγροτική περιοχή.

Σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Izvestia, πρόκειται για στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Antonov An-12, το οποίο συνετρίβη κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο, στην περιφέρεια Κεμέροβο.

Η εφημερίδα μεταδίδει ότι και οι 17 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους, ωστόσο δεν έχει εκδοθεί ακόμη επίσημος απολογισμός από τις ρωσικές Αρχές.

Ο περιφερειάρχης του Κεμέροβο, Ίλια Σερέντιουκ, επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε αεροπορικό δυστύχημα στην περιοχή.

«Μεταβαίνω στο σημείο. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι έχουν κινητοποιηθεί οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες για φωτιά στον κινητήρα πριν από τη συντριβή

Σύμφωνα με το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο REN TV, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι είδαν στον ουρανό ένα φλεγόμενο ίχνος λίγο πριν από την πτώση του αεροσκάφους.

Το ρωσικό κανάλι Telegram SHOT μεταδίδει ότι ένας από τους κινητήρες του An-12 φέρεται να έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια της πτήσης, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να χάσει ύψος και να συντριβεί.

Κατά την ίδια πηγή, το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Νοβοσιμπίρσκ προς το Κανσκ, ενώ τα συντρίμμια του διασκορπίστηκαν σε μεγάλη έκταση.

Το SHOT υποστηρίζει επίσης ότι το πλήρωμα προσπάθησε να απομακρύνει το φλεγόμενο αεροσκάφος από κατοικημένες περιοχές πριν από την πτώση του.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

🔥✈️A Russian military An-12 transport aircraft crashed near Kemerovo’s Alexei Leonov International Airport, roughly 3,230 km from Ukraine’s border, deep inside Siberia. All 17 people on board were killed https://t.co/983YDmy4t1 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 17, 2026

Διαφορετικές αναφορές για τον αριθμό των θυμάτων

Όπως επισημαίνει το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Meduza, οι πρώτες πληροφορίες για τον αριθμό των επιβαινόντων ήταν αντικρουόμενες, με διαφορετικές πηγές να κάνουν λόγο για 13 έως 17 ανθρώπους.

Το αεροσκάφος φέρεται να συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο του Κεμέροβο, ενώ στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η συντριβή οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή σε άλλον παράγοντα, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων ρωσικών υπηρεσιών.