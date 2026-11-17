Ένα αεροσκάφος τύπου Boeing 787-10 Dreamliner της British Airways εξετράπη του τροχοδρόμου στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, ενώ τροχοδρομούσε για αναχώρηση προς το Λάγος.
Η πτήση BA75 της British Airways επρόκειτο να απογειωθεί από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου στις 10:10 π.μ., με προορισμό το Λάγος της Νιγηρίας.
Ο μπροστινός τροχός του αεροσκάφους διακρίνεται γυρισμένος σε ορθή γωνία, κολλημένος στο λασπωμένο γρασίδι, αφότου το αεροπλάνο βγήκε εκτός του τροχοδρόμου.
BREAKING: A British Airways Boeing 787-10 Dreamliner veers off the taxiway at London Heathrow as it was taxiing for departure to Lagos.
British Airways flight BA75 was due to take off from London Heathrow at 10:10am, bound for Lagos, Nigeria.
The planes’ front wheel can be seen twisted at a right angle, stuck in the muddy grass after the aircraft came off the taxiway.
Photo: @BigJetTVLIVE
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 17, 2026