Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε στις Φιλιππίνες την Τρίτη, στα πλαίσια μιας περιοδείας στη Νοτιοανατολική Ασία, ενώ διαδηλωτές τον περίμεναν πραγματοποιώντας κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με το NBC News, ο Τραμπ έφτασε στις Φιλιππίνες με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One που του δώρισε το Κατάρ, την ώρα που εξακολουθούν να αιωρούνται ερωτήματα σχετικά με τις αναβαθμίσεις που, όπως ανέφερε ο Λευκός Οίκος, κρίθηκαν απαραίτητες αφότου μια απειλή ασφαλείας από το Ιράν ανάγκασε τον Αμερικανό Πρόεδρο να επιστρέψει αεροπορικώς στην πατρίδα του από την Τουρκία με μυστικό στρατιωτικό αεροσκάφος τον Ιούλιο.

Η ασιατική περιοδεία του Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει το φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στο Σεντζέν και μια πολυαναμενόμενη τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του από την Κίνα και τη Ρωσία, έρχεται μετά την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς και έπειτα από καταγγελίες για κατασκοπεία και νέους αμερικανικούς περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI), γεγονότα που ενδέχεται να περιπλέξουν μια εύθραυστη εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη Μανίλα για πέμπτη ημέρα κινητοποιήσεων, οι οποίες περιέλαβαν το κάψιμο ομοιωμάτων του Τραμπ, εκκλήσεις για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και αίτημα για κατάργηση της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ πρωτοβουλίας εφοδιαστικής αλυσίδας Pax Silica.

Φορώντας σκούρο κοστούμι, ο Τραμπ κατέβηκε τα σκαλιά του Air Force One, σηκώνοντας κατά στιγμές το χέρι του με σφιγμένη γροθιά καθώς χαιρετούσε το άγημα υποδοχής και χορευτές με παραδοσιακές φιλιππινέζικες φορεσιές.

Το αγαπημένο προεκλογικό τραγούδι του, το «YMCA» των Village People, ακουγόταν στο υπόβαθρο και ο Τραμπ χόρεψε για λίγο υπό τους ήχους της μουσικής προτού κατευθυνθεί προς το ελικόπτερό του, Marine One.



Ο Τραμπ έφτασε στο τέλος της συνόδου κορυφής του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και θα συμμετάσχει σε «Ειδική Σύνοδο» ΗΠΑ-ASEAN αργότερα την Τρίτη.

Πρώτα, όμως, θα πραγματοποιήσει σύνοδο του σχήματος Quad (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Αυστρία και Ινδία) το οποίο συνεδρίασε τελευταία φορά πριν από δύο χρόνια.

Θα είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ συμμετέχει στο εν λόγω σχήμα, το οποίο ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν θεωρούσε ως μια εμβληματική πρωτοβουλία εξωτερικής πολιτικής.

Η σύνοδος λαμβάνει χώρα ενόψει της συνάντησης APEC που φιλοξενεί ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος έχει εκφράσει στο παρελθόν αντιρρήσεις για το Quad, χαρακτηρίζοντάς το προσπάθεια περικύκλωσης του Πεκίνου.

Τα μέλη του Quad έχουν δηλώσει ότι η ομάδα δεν στρέφεται κατά καμίας χώρας.

Ο Τραμπ πόζαρε για φωτογραφία στη Μανίλα με τους ηγέτες των άλλων τριών μελών του Quad: την Ιαπωνίδα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε.

Δηλώσεις για τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν θα ήθελε να συμμετάσχει στις συνομιλίες στην Κίνα αργότερα εντός της εβδομάδας.

Ερωτηθείς εάν ο Κιμ πρόκειται να ταξιδέψει στην Κίνα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους: «Θα το ήθελε, ναι. Θα δούμε τι θα γίνει».

Την Δευτέρα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι «μπορεί να συναντηθεί» με τον Κιμ κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, προσθέτοντας ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τον ηγέτη του Πεκίνου, Σι Τζινπίνγκ.

Αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν

Παράλληλα, προειδοποίησε το Ιράν να μην επιχειρήσει επιθέσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, απαντώντας σε ερώτηση εάν η Ουάσινγκτον αποτελεί πιθανό στόχο.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους από τη σύνοδο κορυφής της ASEAN στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων: «Αν υπάρξει [επίθεση], θα πληρώσουν ένα τίμημα το οποίο δεν έχει πληρώσει ποτέ καμία άλλη χώρα στο παρελθόν».

«Το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, επειδή τυγχάνει να είναι τρελοί. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται στον απόηχο δημοσιεύματος του CNN, σύμφωνα με το οποίο νέα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ δείχνουν ότι το Ιράν καταρτίζει σχέδια με στόχο κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, εξετάζοντας την πυροδότηση μιας αποκαλούμενης «βρώμικης βόμβας» ή χημικού όπλου στην Ουάσινγκτον, έστω κι αν οι αξιωματούχοι εξακολουθούν να συζητούν κατά πόσον το Ιράν μπορεί ή θα επιχειρήσει να εκτελέσει ένα τέτοιο σχέδιο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το παρασκήνιο του Quad και ο ρόλος της Ιαπωνίας

Κατά τη σύνοδο της ASEAN τη Δευτέρα, ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Κιγκ χαιρέτισε τα «πραγματικά εξαιρετικά» οικονομικά επιτεύγματα της Κίνας και της ASEAN απέναντι στους παγκόσμιους εμπορικούς περιορισμούς, εκφράζοντας τη δέσμευση του Πεκίνου στο ελεύθερο εμπόριο και στην ανάγκη να «σταθούμε ενωμένοι, να αποτρέψουμε τις παρεμβάσεις και να εργαστούμε από κοινού».

Η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ASEAN και βασική πηγή επενδύσεων, ωστόσο οι μεγαλύτερες οικονομίες του μπλοκ των 11 μελών —το οποίο διαθέτει συνδυασμένο ΑΕΠ άνω των 3,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων— επιθυμούν να εμβαθύνουν τους δεσμούς τους με τις ΗΠΑ παρά την παρατεταμένη εμπορική και διπλωματική αβεβαιότητα υπό την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κερτ Κάμπελ, απέδωσε στον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, τον χρόνο και την επανασύγκληση του Quad, επισημαίνοντας ότι το σχήμα είχε απολέσει τη φιλοδοξία του υπό τον Τραμπ.

«Ένα μέρος από αυτά που σκέφτεται [ο Ρούμπιο] είναι ότι αυτό είναι πιθανότατα το καλύτερο δυνατό μήνυμα εάν πρόκειται να μπεις σε μια τριμερή συνάντηση», δήλωσε ο Κάμπελ, συνιδρυτής του The Asia Group, αναφερόμενος στις συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας-Ρωσίας που είναι προγραμματισμένες για την Πέμπτη.

«Ο ακρογωνιαίος λίθος όσων κάνουμε στην Ασία είναι η σχέση ΗΠΑ-Ιαπωνίας, και η αντίληψη ότι αυτό δεν βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων του προέδρου θα με ανησυχούσε».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Ουέιλς, δήλωσε την Παρασκευή ότι υπό την ηγεσία του Τραμπ το Quad έχει αποδείξει πως είναι «μια εταιρική σχέση δράσης, που αντιμετωπίζει τις δυσκολότερες προκλήσεις της περιοχής και προωθεί ευκαιρίες για τη διασφάλιση ενός ελεύθερου και ανοιχτού Ινδο-Ειρηνικού».

Ιάπωνας αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι αναμένεται οι ηγέτες του Quad να επιχειρήσουν να επιδείξουν ενότητα, με τη θαλάσσια ασφάλεια, τους περιορισμούς στις εξαγωγές, τη διαφοροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας κρίσιμων ορυκτών και την τεχνητή νοημοσύνη (AI) να συγκαταλέγονται στα πιθανά θέματα συζήτησης.

Υποθαλάσσια καλώδια, αναδυόμενες τεχνολογίες και η αρωγή σε καταστροφές ήταν επίσης πιθανό να καλυφθούν, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος.

Στο μεταξύ, οι ηγέτες της ASEAN πραγματοποίησαν συναντήσεις την Τρίτη με ομολόγους τους από την Ιαπωνία, τη Nότια Κορέα, την Κίνα και την Ινδία.

Η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με την ASEAN για την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομικής και ενεργειακής ανθεκτικότητας, την αντιμετώπιση των περιορισμών στις εξαγωγές και των ευπαθειών από την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και για την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων ορυκτών.

«Ενώ η διεθνής τάξη βιώνει μια περίοδο μεγάλης αστάθειας, η Ιαπωνία θα διαδραματίσει έναν όλο και πιο προληπτικό ρόλο», τόνισε η Τακαΐτσι.

Ο Τραμπ επρόκειτο να υπογράψει κοινή δήλωση με τον πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, την Τρίτη, σχετικά με μια συμφωνία αμοιβαίου εμπορίου.

Τα μέσα ενημέρωσης της Ταϊλάνδης ανέφεραν ότι οι δύο ηγέτες θα είχαν συνομιλίες και ότι η δήλωση θα αφορά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Οι ΗΠΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών της Ταϊλάνδης, αντιπροσωπεύοντας το 24% των συνολικών αποστολών της χώρας φέτος, ενώ οι ΗΠΑ είχαν χαρακτηρίσει την Ταϊλάνδη ως βασικό σύμμαχο εκτός NATO το 2003.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Φερντιναντ Μάρκος Τζούνιορ, πρόεδρο των Φιλιππίνων —που αποτελούν αμυντικό σύμμαχο των ΗΠΑ— την Τετάρτη, πριν αναχωρήσει για τη Σεντζέν.