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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Βουλγαρίας, καθώς δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου εξέπεμπε σήμα κινδύνου ανοιχτά των ακτών της Μαύρης Θάλασσας, μόλις μία ημέρα μετά το χτύπημα σε άλλο πλοίο στην ίδια θαλάσσια περιοχή.

Επιχείρηση διάσωσης

Ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου (LPG) εξέπεμψε σήμα κινδύνου την Τρίτη ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών της Μαύρης Θάλασσας, μεταδίδει το Reuters, όπως ανέφεραν δύο πηγές θαλάσσιας ασφάλειας και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπό σημαία Λιβερίας πλοίο «Gas Husky», ενεργοποίησε το σήμα συναγερμού ενώ έπλεε σε απόσταση περίπου 60 ναυτικών μιλίων ανοιχτά του ακρωτηρίου Καλιάκρα, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση και έρευνα από τις βουλγαρικές ναυτιλιακές αρχές, σύμφωνα με τη βουλγαρική δημόσια τηλεόραση BNR.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας της Βουλγαρίας ανέφερε ότι δύο μαχητικά αεροσκάφη Su-25 της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα ελικόπτερο Cougar συμμετείχαν στην επιχείρηση για τη διάσωση του πληρώματος του Gas Husky, το οποίο τελικά βυθίστηκε περίπου 50 μίλια ανατολικά της πόλης Μπιάλα.

🚨 LPG carrier GAS HUSKY (Liberia flag, 19 crew) has sunk ~50 nm east of Byala, in Bulgaria’s EEZ. Bulgarian Air Force Su-25s spotted a liferaft with people; a Cougar helicopter is on the way. Romania says drones hit the ship. #BlackSea #GASHUSKY

https://t.co/VquLwSMP3f — Maritime.bg (@MaritimeBul) November 17, 2026



Όπως επισημάνε το υπουργείο Άμυνας, μια σωσίβια λέμβος με επιβαίνοντες εντοπίστηκε στο σημείο του ναυαγίου.

Πληροφορίες για χτύπημα από drones

Τα αίτια του περιστατικού, το οποίο σημειώθηκε εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) της Βουλγαρίας, καθώς και η κατάσταση του δεξαμενόπλοιου και του πληρώματος δεν κατέστησαν αμέσως σαφή.

⚠️ Корабът GAS HUSKY е потънал на около 50 мили източно от Бяла, от армията участват в операцията по издирването и спасяване на екипажа му https://t.co/SRyEikZ3s3 — Българска телеграфна агенция (@BTAnewsBG) November 17, 2026



Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, με έδρα την Ελλάδα, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχολιασμό, σημειώνει το Reuters.

Το Gas Husky, ένα πλοίο μεταφοράς αερίου με σημαία Λιβερίας, εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο προς το ρουμανικό λιμάνι Ναβοντάρι.

Σύμφωνα με την Sofia Globe, η Ρουμανική Ναυτιλιακή Αρχή ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από drones, αν και δεν υπήρξε άμεση επίσημη επιβεβαίωση από τις βουλγαρικές αρχές.

Газовозът GAS HUSKY потъна край Калиакра, седем кораба са потънали край бреговете на България и Румъния в Черно море за шест седмици

https://t.co/t8XQ3NjcDn — News Agency BGNES (@BGNES) November 17, 2026



Το νέο αυτό περιστατικό σημειώνεται μόλις μια μέρα αφότου ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε σιτάρι βυθίστηκε σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων από την ίδια ακτογραμμή, τη Δευτέρα.



Το συμβάν αυτό αποτελεί τον πιο πρόσρφατο κρίκο σε ένα κύμα επιθέσεων που έχει αφήσει περισσότερους από 20 ναυτικούς αγνοούμενους και θεωρούμενους ως νεκρούς, εντείνοντας τις ανησυχίες για την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα.