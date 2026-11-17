Η προποφόλη, που εντοπίστηκε στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, ευθύνεται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή σύμφωνα με το πολυσέλιδο πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το οποίο αναμένεται εντός της ημέρας να σταλεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πόρισμα του ΑΠΘ περιγράφεται ότι στο αίμα του τραγουδιστή εντοπίστηκαν συνολικά 9 ουσίες και πως η προποφόλη ευθύνεται για τον θάνατο του.

Όπως είχε γράψει το enikos.gr, στο αίμα του καλλιτέχνη ανιχνεύθηκαν οι ουσίες: προποφόλη, μιδαζολάμη, φλουμαζενίλη (αντίδοτο της μιδαζολάμης), κοκαΐνη, βενζοϋλεκγονίνη, ολανζαπίνη, αριπιπραζόλη, λιδοκαΐνη. Η ένατη ουσία φέρεται να είναι μία διουρητική ουσία που είναι συνταγογραφούμενη.

Οι ουσίες που εντοπίστηκαν

Ολανζαπίνη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο.

Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο. Αριπιπραζόλη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο.

Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο. Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τοπική αναισθησία.

Τοπικό αναισθητικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τοπική αναισθησία. Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία.

Ισχυρή διεγερτική ουσία. Βενζοϋλεκγονίνη: Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης.

Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης. Προποφόλη: Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας. Χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση γενικής αναισθησίας ή για καταστολή κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων.

Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας. Χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση γενικής αναισθησίας ή για καταστολή κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων. Μιδαζολάμη: Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων.

Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων. Φλουμαζενίλη: Αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών, το οποίο χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων όπως η μιδαζολάμη.

Η προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζενίλη συνδέονται, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, με την ιατρική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο. Η φλουμαζενίλη κυκλοφορεί και με την εμπορική ονομασία Anexate.