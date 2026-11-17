Έως και 2 εκατ. ευρώ την εβδομάδα θα κοστίζουν οι διακοπές στο νησί του Ωνάση που αποκτήθηκε από τον Ρώσο μεγιστάνα Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ πριν από 13 χρόνια.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ενα νέο κεφάλαιο στη λαμπερή ιστορία του Σκορπιού έχει ήδη αρχίσει να γράφεται στο ιδιωτικό νησί. Ο «παράδεισος» του Ιονίου, που κάποτε αποτελούσε το προσωπικό ησυχαστήριο του Αριστοτέλη Ωνάση και πόλο έλξης της παγκόσμιας ελίτ, αναγεννιέται μέσα από ένα μεγαλεπήβολο όραμα και υπό την ιδιοκτησία της οικογένειας του Ρώσου κροίσου Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ μεταμορφώνεται σταδιακά σε ένα υπερπολυτελές, αποκλειστικά ιδιωτικό θέρετρο, σχεδιασμένο να λειτουργήσει ως ένα μοναδικό VIP club για τους πλέον εκλεκτούς καλεσμένους του πλανήτη.

Οι εργασίες ανάπλασης και αναβάθμισης των υποδομών στο νησί, όπως αποκαλύπτουν και οι φωτογραφίες που δημοσιεύει η Realnews, συνεχίζονται κανονικά και με μεθοδικούς ρυθμούς, ακολουθώντας ένα αυστηρό πλάνο υψηλών προδιαγραφών, ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη και πιο απαιτητική φάση του έργου.

Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση αρχικού εκτιμώμενου ύψους περίπου 165 εκατομμυρίων ευρώ, που συνολικά θα καλύπτει έκταση 161 στρεμμάτων, με εννέα διακριτές κτιριακές ενότητες. Αυτές περιλαμβάνουν το κεντρικό τουριστικό συγκρότημα με προεδρική σουίτα και πολυτελείς βίλες, το ιστορικό «Ροζ Σπίτι» («Pink House»), τις απομακρυσμένες επαύλεις, το «Σπίτι του Λόφου» («Hill House»), καθώς και τη βίλα του διαχειριστή κοντά στο ελικοδρόμιο. Παράλληλα, κατασκευάζονται νέο ιππικό κέντρο, κέντρο πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων, υποδομές εξυπηρέτησης λουομένων στην ανατολική παραλία, αμφιθέατρο εκδηλώσεων, καθώς και το ανακατασκευασμένο λιμάνι «Χριστίνα», το οποίο θα μπορεί να υποστηρίζει θαλαμηγούς μήκους άνω των 100 μέτρων. Το αντίτιμο διαμονής για όσους βαθύπλουτους θελήσουν να απολαύσουν αυτή την απαράμιλλη πολυτέλεια έχει οριστεί κατ’ ελάχιστον από το 1 εκατ. ευρώ την εβδομάδα, φτάνοντας ανάλογα με την εποχή και τη ζήτηση έως και τα 2 εκατ. ευρώ.

Οι πρώτοι επισκέπτες

Παρότι το μεγάλο έργο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ο Σκορπιός έχει ήδη αρχίσει να ξαναβρίσκει την παλαιά αίγλη του και να υποδέχεται κόσμο. Τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια φιλοξενήθηκαν στο νησί οι πρώτοι εκλεκτοί επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια πρώτη γεύση από το νέο πρόσωπο του νησιού, κάτω από άκρα μυστικότητα και υψηλά μέτρα ασφαλείας.

O Σεργκέι Τσερνίτσιν, υπεύθυνος επίβλεψης της εταιρείας Μυκήναι, αναφερόμενος στην πορεία και στη φιλοσοφία του εγχειρήματος, δηλώνει στην «R» ότι «η επένδυση βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με προκαθορισμένες φάσεις ανάπτυξης. Η πρώτη φάση έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις τέθηκαν με επιτυχία σε λειτουργία κατά τις προηγούμενες τουριστικές περιόδους. Το σχετικό εμπορικό και λειτουργικό μοντέλο εγκρίθηκε και εφαρμόζεται από την εταιρεία Μυκήναι, από το καλοκαίρι του 2025».

Ενα από τα βασικά χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο υλοποιείται η επένδυση είναι η έλλειψη βιασύνης. Ο νέος ιδιοκτήτης δεν πιέζει τα χρονοδιαγράμματα για την αποπεράτωση των εργασιών, καθώς μοναδικό κριτήριό του είναι η τελειότητα σε κάθε λεπτομέρεια. Για κάθε κατασκευή επιλέγονται αυστηρά τα καλύτερα υλικά της διεθνούς αγοράς, ώστε κάθε κτίσμα να εναρμονίζεται απόλυτα με το φυσικό περιβάλλον του Ιονίου. Παράλληλα, αναζητούνται μόνο τα κορυφαία τεχνικά συνεργεία του κλάδου, κάτι που την τρέχουσα περίοδο αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς η έντονη κατασκευαστική έκρηξη που καταγράφεται σε ολόκληρη τη χώρα έχει περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων τεχνιτών υψηλών προδιαγραφών. Παρ’ όλα αυτά, στον Σκορπιό δεν γίνονται συμβιβασμοί και προτιμάται η υπομονή μέχρι να εξασφαλιστούν οι ιδανικοί συνεργάτες.

Οπως εξηγεί ο Σ. Τσερνίτσιν, «το μοντέλο ανάπτυξης της επένδυσης βασίζεται στις αρχές της αποκλειστικότητας και της παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλού επιπέδου, διασφαλίζοντας ότι επιλεγμένοι φιλοξενούμενοι απολαμβάνουν την αποκλειστική χρήση των εγκαταστάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνημένης περιόδου διαμονής τους. Το λειτουργικό μοντέλο προβλέπει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και εξατομικευμένου προγράμματος φιλοξενίας, ειδικά σχεδιασμένου για κάθε ομάδα φιλοξενουμένων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προσωπικές επιθυμίες, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. Στόχος είναι η προσφορά μιας μοναδικής εμπειρίας φιλοξενίας, με έμφαση στην ιδιωτικότητα και στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών».