Αβάσταχτος είναι ο πόνος για την οικογένεια του μικρού Ζαχαρία-Ευάγγελου, που έχασε τη ζωή του έπειτα από κατάποση βενζίνης στη Νέα Αλικαρνασσό του Ηρακλείου. Λίγο πριν από το τελευταίο αντίο στο παιδί, τα λόγια του πατέρα του, μέσα από μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνουν το μέγεθος της απώλειας και το αβάσταχτο κενό που αφήνει πίσω του.

Ο πατέρας του παιδιού, μέσα από μια βαθιά προσωπική ανάρτηση, αποχαιρετά τον μικρό του γιο με λόγια που αποτυπώνουν την αγάπη, την οδύνη και την αδυναμία να χωρέσει ο νους μια τόσο σκληρή απώλεια.

«Ζαχαρούλι μου. Χαμογελαστό παιδάκι μου. Καρδιά μου», γράφει στην αρχή του μηνύματός του. «Ποιος θα τρέχει να με παίρνει αγκαλιά όταν γυρίζω σπίτι και να φωνάζει μπαμπά μπαμπά; Ποιος θα σου φιλάει τα μαγουλάκια σου;» συνεχίζει.

Και καταλήγει: «Στο καλό καρδιά μου καλό ταξίδι. Θα σε θυμάμαι για πάντα».

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον μικρό Ζαχαρία-Ευάγγελο

Η κηδεία του παιδιού θα τελεστεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 16:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι γονείς

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τη Δευτέρα μετά την απολογία τους οι γονείς του βρέφους. Οι γονείς, ηλικίας 31 και 37 ετών, είχαν συλληφθεί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης ανηλίκου, οδηγήθηκαν χθες εμφανώς καταβεβλημένοι στα δικαστήρια Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους, όπως μεταδίδει η Νέα Κρήτη.

Σύμφωνα με την συνήγορο υπεράσπισης τους, Θένια Λαμπρινουδάκη, και οι δυο είναι συντετριμμένοι. «Επειδή και οι δυο γονείς είναι σε τραγική κατάσταση και άσχημη ψυχολογία, να σεβαστούμε το πένθος τους και να τους δώσουμε χρόνο να θρηνήσουν για την απώλεια του μικρού τους παιδιού» ανέφερε χαρακτηριστικά η συνήγορός τους, η οποία πρόσθεσε ότι δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν τι έχει συμβεί.

Πώς συνέβη η τραγωδία στη Νέα Αλικαρνασσό

Το τραγικό περιστατικό συνέβη μέσα στο σπίτι της οικογένειας, όταν ο 18 μηνών Ζαχαρίας – Ευάγγελος βρισκόταν στο μπάνιο μαζί με τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, την ώρα που η γυναίκα έπλενε τα χέρια της στον νιπτήρα, το παιδί φέρεται να άνοιξε ένα ντουλάπι και να πήρε ένα μικρό μπουκάλι με καθαρή βενζίνη. Το αγοράκι ήπιε από το περιεχόμενο του μπουκαλιού, με τη μητέρα του να αντιλαμβάνεται τι είχε συμβεί και να καλεί αμέσως το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη.

Ο μικρός Ζαχαρίας – Ευάγγελος μεταφέρθηκε εσπευσμένα, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί ήταν σχεδόν ημιλιπόθυμο, με τους γιατρούς στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών να ξεκινούν άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Οι προσπάθειες είχαν αρχικά αποτέλεσμα, καθώς το παιδί επανήλθε. Ωστόσο, η σοβαρότητα της κατάστασής του κατέστησε αναγκαία τη διασωλήνωσή του.

Ακολούθησε η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, όπου συνεχίστηκε η προσπάθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να κρατήσουν το βρέφος στη ζωή.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τελικά το αγοράκι κατέληξε.