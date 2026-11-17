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Με βαθιά θλίψη και ανείπωτο πόνο η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα Τρίτη (17/11) τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι. Ένας νέος άνθρωπος, που έπεσε στη μάχη με τις φλόγες προσπαθώντας να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές, αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η κηδεία του 23χρονου πραγματοποιείται στην Καστοριά, τη γενέτειρά του, ενώ αύριο, Τετάρτη (18/11) θα τελεστεί στο Περιστέρι Αττικής η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στην ίδια επιχείρηση.

«Ράγισαν και οι πέτρες» όταν η σορός του 23χρονου έφτασε στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου

Το απόγευμα της Δευτέρας (16/11), η σορός του Γιώργου Ζυμπίδη έφτασε στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου υπηρετούσε. Εκεί τον υποδέχθηκαν συνάδελφοί του, φίλοι και συγγενείς, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή.

Οι πυροσβέστες στάθηκαν σε στάση προσοχής, με τους φάρους και τις σειρήνες των οχημάτων αναμμένους, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Αμέσως μετά, η φράση «Αθάνατος» ακούστηκε ως ύστατος φόρος τιμής, προτού ξεκινήσει η αυτοκινητοπομπή με προορισμό την Καστοριά. Κατά μήκος της διαδρομής είχαν προγραμματιστεί να βρίσκονται πυροσβεστικά οχήματα με αναμμένους φάρους και σειρήνες, προκειμένου και άλλοι συνάδελφοί του να τον αποχαιρετήσουν.

Από την εισπνοή καπνού ο θάνατος των δύο πυροσβεστών

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, η εισπνοή μεγάλης ποσότητας αιθάλης, δηλαδή καπνού, φαίνεται πως ήταν η αιτία θανάτου των δύο πυροσβεστών.

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν θανατηφόρες κακώσεις, παρά μόνο ορισμένα τραύματα στην κνήμη. Παράλληλα, καταγράφηκε πνευμονικό οίδημα, εύρημα που συναντάται συχνά σε περιστατικά θανάτου από εισπνοή καπνού.

Οι Αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις, μεταξύ άλλων για τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα που εντοπίστηκαν στον οργανισμό των δύο ανδρών.

«Θέλουμε να δούμε ποια ήταν η αιτία που εγκλωβίστηκαν σε αυτόν τον χώρο και αυτό στοίχισε τη ζωή τους», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός.

Τα δραματικά λεπτά της επιχείρησης στο Ζεφύρι

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, όταν το πλήρωμα του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού έφτασε πρώτο στο σημείο της πυρκαγιάς.

Οι τρεις πυροσβέστες εγκατέστησαν τις μάνικες υψηλής πίεσης και εισήλθαν στο φλεγόμενο κτήριο, φορώντας τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Οι στολές τους περιλάμβαναν ειδικά κράνη ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες και τα χτυπήματα, πυράντοχο ρουχισμό, γάντια και φιάλες οξυγόνου.

Στη συνέχεια κινήθηκαν προς το υπόγειο, από όπου έβγαινε πυκνός μαύρος καπνός. Για λόγο που παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος, δύο από τους πυροσβέστες έπεσαν από την περιστρεφόμενη σκάλα στο υπόγειο.

Ο τρίτος πυροσβέστης επιχείρησε να προσεγγίσει και να βοηθήσει τους συναδέλφους του, ωστόσο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια όταν εξαντλήθηκε το οξυγόνο στη φιάλη του.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος: «Αντιλήφθηκα το συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στιγμή μου τελείωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψα την προσπάθειά μου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου».

Οι δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί στο υπόγειο. Ο 44χρονος βρέθηκε κάτω από το τελευταίο σκαλοπάτι, ενώ ο 23χρονος εντοπίστηκε περίπου πέντε μέτρα πιο μακριά, προς το εσωτερικό του χώρου.

ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου των πυροσβεστών

Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται κρίσιμα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη στο υπόγειο, αλλά και για το πώς δεν κατέστη δυνατή η επιστροφή των δύο ανδρών, παρά τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας που διέθεταν.

Ειδικότερα, εξετάζεται πόσος χρόνος λειτουργίας απέμενε στις φιάλες οξυγόνου τους, η αυτονομία των οποίων υπολογίζεται περίπου στα 30 λεπτά, ανάλογα και με τη σωματική καταπόνηση του χρήστη.

Παράλληλα, οι αρμόδιοι επιχειρούν να διαπιστώσουν πόσος χρόνος μεσολάβησε μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι οι δύο πυροσβέστες δεν είχαν επιστρέψει από το υπόγειο.

Παραδέχθηκαν ότι έριξαν στάχτες στο κλιμακοστάσιο

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται και η δικαστική διερεύνηση της πυρκαγιάς που οδήγησε στην τραγωδία.

Σήμερα, Τρίτη, αναμένεται να απολογηθούν η μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της τετραμελούς οικογένειας Ρομά, οι οποίες εμπλέκονται στην υπόθεση. Η μητέρα αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων ανθρώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την προανακριτική διαδικασία φέρεται να παραδέχθηκαν ότι μία από τις δύο κόρες έριξε στάχτες από το σημείο όπου ζεσταίνονταν πάνω σε σωρό σκουπιδιών στο κλιμακοστάσιο, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η φωτιά.

Την ίδια στιγμή, ο 44χρονος πατέρας της οικογένειας, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, εξακολουθεί να αναζητείται από τις Αρχές.