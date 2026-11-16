Τραγωδία στο Ζεφύρι: Παγιδεύτηκε στη βέργα του… θανάτου ο 44χρονος – «Έφυγε το φως μου και η ζωή μου», λέει η μητέρα του 23χρονου

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στο Ζεφύρι προκύπτουν από τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα και την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης να αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας του πυκνού καπνού και της περιορισμένης ορατότητας, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι δύο πυροσβέστες εκτιμάται ότι έχασαν τον προσανατολισμό τους όταν έφτασαν στο τέλος της σκάλας, καθώς επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι και ο χώρος είχε γεμίσει καπνό.

Ο Ηλίας Βαλατσός φαίνεται ότι παραπάτησε στο ιδιαίτερα ολισθηρό δάπεδο, με αποτέλεσμα η αναπνευστική φιάλη που έφερε στην πλάτη του να σφηνώσει σε μια σιδερόβεργα. Στο συγκεκριμένο σημείο εντοπίστηκε αργότερα από τους συναδέλφους του, κατά την επιχείρηση ανάσυρσής του.

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι ερευνητές είναι το έγκαυμα στη δεξιά παλάμη του έμπειρου πυροσβέστη. Η εκτίμηση είναι ότι αφαίρεσε το γάντι του και προσπάθησε με γυμνό χέρι να απελευθερώσει τη φιάλη από τη σιδερόβεργα, προκειμένου να απεγκλωβιστεί.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, παρέμεινε εγκλωβισμένος μέχρι να εξαντληθεί ο αέρας της αναπνευστικής του συσκευής.

Διαφορετική πορεία φαίνεται ότι ακολούθησε ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης, ο οποίος επίσης εκτιμάται ότι έχασε τον προσανατολισμό του μέσα στον πυκνό καπνό. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να κατευθύνθηκε προς το βάθος του χώρου, όπου βρίσκονταν μικρά παράθυρα, αναζητώντας το μοναδικό σημείο από το οποίο μπορούσε ενδεχομένως να διακρίνει λίγο φως.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στα ιατροδικαστικά ευρήματα, καθώς στον οργανισμό του νεαρού πυροσβέστη εντοπίστηκε μεγαλύτερη ποσότητα αιθάλης σε σύγκριση με τον συνάδελφό του.

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«Έφυγε το φως μου και η ζωή μου» – Τα λόγια της μητέρας του 23χρονου

Την ώρα που συνεχίζεται η διερεύνηση των συνθηκών θανάτου των δύο πυροσβεστών, οι οικογένειες και οι συνάδελφοί τους ετοιμάζονται να τους αποχαιρετήσουν την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Ο Γιώργος Ζυμπίδης είχε ορκιστεί μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, ξεκινώντας τη σταδιοδρομία του στην Πυροσβεστική. Η ημέρα της ορκωμοσίας του σηματοδοτούσε την αρχή μιας επαγγελματικής πορείας που διακόπηκε με τον θάνατό του εν ώρα καθήκοντος.

Η μητέρα του 23χρονου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε τον πόνο της για την απώλεια του γιου της. «Το λέω μέσα από την καρδιά μου και το εννοώ. Έφυγε το φως μου και η ζωή μου. Αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή δεν το νιώθει κανένας», ανέφερε.

Αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει όσα έχουν συμβεί, πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου έχει συμβεί. Μέσα σε 24 ώρες έχει αλλάξει η ζωή μου».