«Πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου – Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στις 24:00

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Πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Πολιτική, την Οικονομία και την Κοινωνία, διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους, για κορυφαία ζητήματα της επικαιρότητας, στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Αυτή την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στις 24:00, η εκπομπή βάζει στο επίκεντρό της εθνικά θέματα που αφορούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και οι πρώτες έρευνες του γαλλικού πλοίου νότια της Καρπάθου κυριαρχούν τις τελευταίες εβδομάδες στην επικαιρότητα.

Η στάση της Τουρκίας στο μεγάλο Ευρωπαϊκό έργο, αλλά και το Τουρκολιβυκό μνημόνιο προκαλεί αντιδράσεις εντός Ελλάδας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περίοδο που η Άγκυρα θέτει και πάλι θέμα δύο κρατών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Πότε θα ολοκληρώσει τις έρευνες το γαλλικό πλοίο για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου- Ισραήλ;

Υπάρχει κίνδυνος θερμού επεισοδίου με την Τουρκία;

Θα επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια;

Στην εκπομπή, εκπρόσωποι κομμάτων και ειδικοί αναλύουν τις ραγδαίες εξελίξεις στα εθνικά θέματα.

«Πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στις 24:00.

#ProswpoMeProswpo

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Μιχάλης Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας