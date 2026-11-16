Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 25,5% η ΝΔ, έναντι 13,4% της ΕΛ.Α.Σ – Στο 10,6% το ΠΑΣΟΚ σε εννιακομματική Βουλή

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σχεδόν αναλλοίωτο παραμένει το πολιτικό σκηνικό, σύμφωνα με την πρόσφατη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24. Τα ευρήματά της δείχνουν ότι η τριάδα των πρώτων κομμάτων είναι σχεδόν εντελώς αμετακίνητη και στα μεταξύ τους ποσοστά, σε σχέση με την τελευταία μέτρηση της εταιρείας. Η ΝΔ, στην πρόθεση ψήφου κατακτά ένα 25,5% και στην εκτίμηση παραμένει στο 30,3%. Η ΕΛ.Α.Σ., παίρνει 13,4%, ενώ στην εκτίμηση από 15,8% πηγαίνει στο 15,9%. Τέλος το ΠΑΣΟΚ παίρνει 0,3% παραπάνω και είναι στο 12,6% στην πρόθεση και 10,6% στην εκτίμηση ψήφου.

Και το 4ο ΚΚΕ είναι στα περίπου ίδια επίπεδα.

Γενικά, παρατηρούνται πολύ μικρές αλλαγές.

Αναλυτικότερα, ως προς την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με διαφορά ελαφρώς μεγαλύτερη των 12 μονάδων. Συγκεκριμένα καταγράφει ποσοστό 25,5%, έναντι 13,4% της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, 10,6% του ΠΑΣΟΚ, 6,1% της Ελληνικής Λύσης, 6% του ΚΚΕ, 4,9% της Πλεύσης Ελευθερίας, 3,8% της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, 3,4% της Συμμαχίας Ελλήνων και 3,3% της Φωνής Λογικής.

Στην εκτίμηση, το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστό 30,3% και ακολουθούν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,9%, το ΠΑΣΟΚ με 12,6%, η Ελληνική Λύση με 7,2%, το ΚΚΕ με 7,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,8%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,5%, η Συμμαχία Ελλήνων με 4% και η Φωνή Λογικής με 3,9%.

Ποσοστά κάτω από το όριο του 3% καταγράφουν το ΜέΡα 25, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη.

Εννιακομματική Βουλή χωρίς αυτοδυναμία

Η Opinion Poll εκτιμά ότι η ΝΔ θα συγκέντρωνε 119 έδρες, 32 λιγότερες από τις 151 που απαιτούνται για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η ΕΛ.Α.Σ. θα εξέλεγε 47 βουλευτές και το ΠΑΣΟΚ 37, ενώ η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ θα καταλάμβαναν από 21 έδρες.

Η εκτιμώμενη κατανομή των εδρών:

Ν.Δ.: 119

ΕΛ.Α.Σ.: 47

ΠΑΣΟΚ: 37

Ελληνική Λύση: 21

ΚΚΕ: 21

Πλεύση Ελευθερίας: 17

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 14

Συμμαχία Ελλήνων: 12

Φωνή Λογικής: 12

Σταθερά πρώτος ο Μητσοτάκης – “Τσιμπάει” μία μονάδα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία με 28,4%. Σε απόσταση μόλις μισής ποσοστιαίας μονάδας βρίσκεται η απάντηση «κανένας», την οποία επιλέγει το 27,9% των ερωτηθέντων.

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 13,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 6,7%.

Στην αντίστοιχη μέτρηση του Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκέντρωνε 27,4%, ο «κανένας» 26,5%, ο Αλέξης Τσίπρας 13,1% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 7,1%.

Στην παράσταση νίκης, το 68% εκτιμά ότι η Ν.Δ. θα επικρατήσει στις εκλογές, το 5% επιλέγει την ΕΛ.Α.Σ. και το 4,5% το ΠΑΣΟΚ. Το 12,1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Το 46,7% των πολιτών τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, ενώ το 46,6% προκρίνει μια κυβέρνηση συνεργασιών. Το 6,7% δεν παίρνει θέση.

Η ακρίβεια και η περικοπή βασικών αναγκών τα μεγάλα προβλήματα

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι σταθερά και με διαφορά, το κυρίαρχο πρόβλημα των πολιτών. Το 67,8% το επιβεβαιώνει, ενώ το 61,5% τονίζει ότι η αυξανόμενη ακρίβεια οφείλεται στην κυβερνητική αδυναμία. Αντίθετα, το 36,1% εκτιμά πως οφείλεται σε εξωγενείς και διεθνείς παράγοντες.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες ή αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξήσεις των τιμών.

Το 40,8% περιορίζει βασικές ανάγκες και το 15,7% δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ένα 36,6% αντιμετωπίζει δυσκολίες, αλλά καταφέρνει να αντεπεξέλθει, ενώ μόλις το 6,9% δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα.

Το 62,8% των πολιτών δηλώνει ότι έχει περιορίσει τις αγορές τροφίμων, ενώ το 70,3% έχει μειώσει την κατανάλωση ενέργειας.

Τα ποσοστά όσων έχουν περιορίσει τις αγορές και την κατανάλωσή τους ανά κατηγορία είναι τα εξής:

Ρούχα και υποδήματα: 84,2%

Διασκέδαση και ψυχαγωγία: 83,4%

Κατανάλωση ενέργειας: 70,3%

Τρόφιμα: 62,8%

Μετακινήσεις με προσωπικό όχημα: 61,9%

Αντίστοιχα, αρνητικά απαντούν το 15,2% για τα ρούχα και τα υποδήματα, το 16% για τη διασκέδαση, το 28,4% για την κατανάλωση ενέργειας, το 37,1% για τα τρόφιμα και το 32,2% για τις μετακινήσεις.

Τα κριτήρια ψήφου στις επόμενες εκλογές

Η εγγύηση ανόδου του βιοτικού επιπέδου συγκεντρώνει 44,4% ως κριτήριο ψήφου, έναντι 35,6% τον Οκτώβριο. Πρόκειται για αύξηση 8,8 ποσοστιαίων μονάδων.

Η ανάγκη σταθερότητας ενισχύεται από το 27,1% στο 29,3%, ενώ η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο πολιτικό σύστημα και στο κράτος δικαίου συγκεντρώνει 28,6%, έναντι 26,4% στην προηγούμενη μέτρηση.

Αξιοσημείωτη είναι η υποχώρηση του ποσοστού όσων προτάσσουν την ανάγκη για αλλαγή, από το 35,1% στο 27,5%.

Το πρόσωπο του αρχηγού συγκεντρώνει 15,3%, η ιδεολογία 13,6% και η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα 3,4%. Το 2,7% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά με αφορμή τις διαδικασίες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης προκαλούν ανησυχία στο 50,7% των ερωτηθέντων. Το 46,9% απαντά αρνητικά ή μάλλον αρνητικά και το 2,4% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Στο ερώτημα εάν οι συγκρούσεις μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών στις ΗΠΑ θα επηρεάσουν τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά το επόμενο διάστημα, θετικά ή μάλλον θετικά απαντά το 45,4%. Αντίθετη άποψη εκφράζει το 46,1%, ενώ το 8,5% δεν τοποθετείται.

Το 56,9% θεωρεί ότι η διεθνής και αμυντική θέση της Ελλάδας ενισχύθηκε την τελευταία επταετία. Το 39% απαντά αρνητικά ή μάλλον αρνητικά, ενώ το 4,2% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.