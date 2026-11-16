Συνάντηση Γεωργιάδη με Παγώνη για εφημερίες και αμοιβές γιατρών – Τον Ιανουάριο οι εκλογές για νέα διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Στις 23 και 24 Ιανουαρίου του 2027 θα διενεργηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όπως ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα με την προσωρινή διοικούσα επιτροπή του ΠΙΣ, και την πρόεδρο, Ματίνα Παγώνη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα θεσμικά ζητήματα του συλλόγου, καθώς και η λειτουργία του συστήματος εφημεριών των νοσοκομείων της Αττικής.

Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Υγείας δήλωσε πως η συνάντηση έγινε, μεταξύ των άλλων, και για να ευχαριστήσει την επιτροπή για την μέχρι τώρα στάση της, ώστε «να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του ΠΙΣ και να προχωρήσουμε στη διεξαγωγή εκλογών στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2027. Συνέβαλαν σημαντικά στην αποκατάσταση της ηρεμίας, ώστε να προχωρήσουμε σε ομαλές, δημοκρατικές και ασφαλείς εκλογές».

Ολοκληρώνονται οι αλλαγές στο σύστημα εφημεριών

Επίσης ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στα ΤΕΠ, τονίζοντας πως «από την 1η Δεκεμβρίου αναμένουμε να ξαναμπούν σε λειτουργία τα ΤΕΠ του Ευαγγελισμού, τα οποία επιτέλους ολοκληρώνονται. Με την επανένταξη του Ευαγγελισμού στην πρωινή εφημερία, θα προχωρήσουμε και στην ολοκλήρωση των αλλαγών στο σύστημα εφημεριών, με στόχο την αποσυμφόρηση ορισμένων μεγάλων νοσοκομείων που δέχονται αυξημένη πίεση. Εγώ δέχομαι όσα λέει η κυρία πρόεδρος. Υπάρχουν νοσοκομεία όπως το «Γεννηματάς», το Τζάνειο και το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, τα οποία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα μεγάλη πίεση με το σημερινό σύστημα εφημεριών. Γι’ αυτό και θα προχωρήσουμε σε αλλαγές. Τις λεπτομέρειες θα τις εξετάσουμε τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται να μείνουμε αδρανείς».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επτροπής του ΠΙΣ, Ματίνα Παγώνη, είπε ότι συζητήθηκαν αρκετά σοβαρά θέματα με τον υπουργό σε αυτή τη συνάντηση, η οποία ήταν προγραμματισμένη.

«Το πρώτο είναι η εφημέρευση των νοσοκομείων στην Αττική. Θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα εφημερίας και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να γίνει ανά τέσσερις μέρες, όπως ήταν το παλιό σύστημα, γιατί τα νοσοκομεία ιδιαίτερα του κορμού, δεν αντέχουν άλλο τόσο κόσμο και τόση μεγάλη προσέλευση ασθενών. Και το δεύτερο που ζητήσαμε από τον υπουργό, αφορά την αμοιβή των ιδιωτών γιατρών. Ζητήσαμε από τον υπουργό να προχωρήσει σε νέα αύξηση, από τα 13 στα 15 ευρώ, μετά την προηγούμενη αύξηση από τα 10 στα 13 ευρώ. Μας υποσχέθηκε ότι θα το κάνει και πιστεύω ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του», τόνισε η κ. Παγώνη.