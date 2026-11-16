Ζεφύρι: Ερωτήματα από την οικογένεια του 23χρονου πυροσβέστη για τις συνθήκες θανάτου του – Συγκλονίζουν ο πατέρας, ο θείος και η γιαγιά του

Απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης ζητούν οι συγγενείς του, μετά τη φωτιά στο Ζεφύρι, όπου σκοτώθηκε και ο 44χρονος συνάδελφός του, Ηλίας Βαλατσός. Ο πατέρας του αποφεύγει να διατυπώσει εκτιμήσεις, ενώ ο θείος του θέτει ερωτήματα για την επιχείρηση κατάσβεσης και καταγγέλλει ότι οι γονείς του νεαρού χρειάστηκε να ταξιδέψουν μόνοι τους από την Καστοριά στην Αθήνα.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News του Mega, ο πατέρας του 23χρονου περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικογένεια, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα.

«Δεν είμαι άνθρωπος που θα πω κάτι βιαστικά ή θα κάνω μια εικασία. Ακόμα υπάρχουν εξελίξεις και αρκετά πράγματα για τα οποία έχω κι εγώ απορίες. Προσπαθώ να βρω μια άκρη εδώ, κυρίως με το σώμα του γιου μου και με τους ανθρώπους γύρω από όλα αυτά. Υπάρχει στρες, υπάρχει θυμός. Θα γίνει η κηδεία και θα κατασταλάξουν μερικά πράγματα. Είμαστε στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, εγώ και η σύζυγός μου», ανέφερε.

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Στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ANT1 μίλησαν επίσης η γιαγιά και ο θείος του Γιώργου Ζυμπίδη, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια μετά τον θάνατό του.

«Ακούστε με, κυρία μου, δεν αντέχω. Πάω στο νοσοκομείο κάθε μέρα. Σας παρακαλώ, δεν αντέχω. Εγώ είμαι η γιαγιά του. Σας ευχαριστούμε πολύ, αλλά πολλά παιδιά πέφτουν έτσι. Δεν είναι μόνο το δικό μου παιδί», δήλωσε η γιαγιά του 23χρονου.

Όταν η δημοσιογράφος τη ρώτησε εάν είναι συντετριμμένη, απάντησε: «Εσείς τι θα ήσασταν, κυρία μου, αν είχατε ένα παιδί 23 χρονών; Πείτε μου. Δεν αντέχω. Σας παρακαλώ».

Τα ερωτήματα του θείου για την επιχείρηση κατάσβεσης

Από την πλευρά του, ο θείος του 23χρονου ανέφερε ότι η οικογένεια δεν έχει σαφή εικόνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για όσα συνέβησαν κατά την επιχείρηση.

«Το πώς έγινε ακριβώς δεν το γνωρίζουμε, γιατί ενημερωνόμαστε κι εμείς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το πιθανότερο είναι να πρόκειται για έλλειψη οξυγόνου. Άλλοι μιλούν για τη σκάλα.

Δεν μπορώ να διανοηθώ, όμως, το 2026 ένας πυροσβέστης να πεθαίνει από έλλειψη οξυγόνου σε ένα μικρό και ακατοίκητο κτίριο, που ήταν γεμάτο σκουπίδια και οτιδήποτε άλλο», δήλωσε.

Ο θείος του Γιώργου Ζυμπίδη έθεσε επίσης ερωτήματα για την παρουσία αξιωματικού υπηρεσίας και τον χρόνο που μεσολάβησε μέχρι τον εντοπισμό των δύο πυροσβεστών.

«Εκτός από αυτό, μάθαμε ότι την ώρα που γινόταν η επιχείρηση δεν υπήρχε αξιωματικός υπηρεσίας, ενώ εκεί βρισκόταν και μονάδα της ΕΜΑΚ και άλλοι 20 πυροσβέστες. Απ’ όσα λέγονται από τους ανθρώπους που μιλούν συνεχώς, όταν καθυστέρησαν τα παιδιά, μπήκαν μέσα να δουν τι συμβαίνει και τους βρήκαν. Αυτός ο χρόνος ήταν πολύτιμος για να σωθεί μια ζωή», υποστήριξε.

Η καταγγελία για τη μετακίνηση των γονέων από την Καστοριά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο θείος του 23χρονου στον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκαν οι συγγενείς για τον θάνατό του, καθώς και στη μετακίνηση των γονέων του προς την Αθήνα.

«Εμείς το μάθαμε από τη μητέρα του. Μας πήρε το βράδυ της ημέρας που έγινε το συμβάν. Μας είπε: “Στις τέσσερις φεύγω για την Αθήνα. Σκοτώθηκε ο γιος μας”.

Και το τραγικό ήταν ότι δεν τη συνόδευσε κανένα όχημα της Πυροσβεστικής και πήγαν μόνοι τους 500 χιλιόμετρα από την Καστοριά στην Αθήνα. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο. Οι γονείς είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Μιλάμε συνέχεια», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, μετά από παρεμβάσεις στα μέσα ενημέρωσης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συναντήθηκε με τους γονείς του πυροσβέστη.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η αδελφή του Γιώργου Ζυμπίδη, η οποία σπουδάζει στο εξωτερικό, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα αεροπορικώς. Όπως ανέφερε, όχημα της Πυροσβεστικής θα την παραλάβει προκειμένου να τη συνοδεύσει στην Καστοριά, όπου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 23χρονου.

Ο θείος του αναφέρθηκε και στη σύντομη υπηρεσιακή πορεία του νεαρού πυροσβέστη, ο οποίος είχε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του.

«Το παιδί τελείωσε την Πυροσβεστική Ακαδημία τον Ιούνιο του 2026 και το έστειλαν στον σταθμό στο Περιστέρι, στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό», είπε.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, αποχαιρέτησε τον ανιψιό του, λέγοντας: «Είναι ήρωας και στις ψυχές μας θα μείνει αθάνατος. Θα μείνει αθάνατος ο Γιώργος, το παιδί μας, το 23χρονο αγγελούδι».