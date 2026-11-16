ΚΟΚ: Έρχονται αλλαγές στα «υπερβολικά» πρόστιμα της Τροχαίας

Αλλαγές και εξορθολογισμό στα πρόστιμα που προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αναγνωρίζοντας ότι έχουν καταγραφεί υπερβολές στο ύψος των χρηματικών κυρώσεων. Οι περιπτώσεις όπου απαιτούνται διορθωτικές παρεμβάσεις έχουν ήδη εντοπιστεί από την Τροχαία και έχουν τεθεί υπό εξέταση από το υπουργείο Μεταφορών και το υπουργικό συμβούλιο.

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ΕΛΑΣ, τροχαία, Κράνος, Εκστρατεία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αλλαγές στα πρόστιμα που προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος αναγνώρισε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί υπερβολές σε ό,τι αφορά στο ύψος των χρηματικών κυρώσεων.
  • Οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται διορθωτικές παρεμβάσεις έχουν ήδη εντοπιστεί από την Τροχαία, ενώ το ζήτημα έχει εξεταστεί τόσο από το υπουργείο Μεταφορών όσο και σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου.
  • «Νομίζω θα πάμε σύντομα σε εξορθολογισμό για να μην υπάρχουν ακρότητες. Αυτό είναι κάτι που έχει αναγνωρίσει η κυβέρνηση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Δικαιοσύνης.

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Αλλαγές στα πρόστιμα που προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος αναγνώρισε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί υπερβολές σε ό,τι αφορά στο ύψος των χρηματικών κυρώσεων.

«Αυτά που γίνονται στους δρόμους τώρα γιατί δεν το βλέπουμε; Δηλαδή το γεγονός ότι οι συγκρίσεις των θανατηφόρων δυστυχημάτων έχουν μειωθεί κατά πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό. Διότι αγρίεψαν τα πράγματα στις ποινές» είπε ο Γιώργος Φλωρίδης στην εκπομπή «Σχολιάζοντας την Επικαιρότητα» στη Βεργίνα Τηλεόραση, αναφέροντας ωστόσο ότι υπάρχουν υπερβολές στα χρηματικά πρόστιμα.

Όπως επισήμανε, οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται διορθωτικές παρεμβάσεις έχουν ήδη εντοπιστεί από την Τροχαία, ενώ το ζήτημα έχει εξεταστεί τόσο από το υπουργείο Μεταφορών όσο και σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου.

«Ήδη έχουν αποτυπωθεί από την Τροχαία οι υπερβολές, και το θέμα έχει εξετάσει το υπουργείο Μεταφορών και το συζητήσαμε στο υπουργικό συμβούλιο. Νομίζω θα πάμε σύντομα σε εξορθολογισμό για να μην υπάρχουν ακρότητες. Αυτό είναι κάτι που έχει αναγνωρίσει η κυβέρνηση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Δικαιοσύνης.

 

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