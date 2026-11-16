Ναύπακτος: Στη φυλακή ο ένας από τους τέσσερις κατηγορούμενους για τη διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων για τη διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στο κέντρο της Ναυπάκτου μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Δύο από τα εμπλεκόμενα άτομα είχαν συλληφθεί σε συνεργασία των αστυνομικών αρχών Ναυπάκτου και Αθήνας, ενώ τα άλλα δύο παραδόθηκαν οικειοθελώς, παραδεχόμενα τη συμμετοχή τους στην υπόθεση.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Ναύπακτος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων στην υπόθεση της διάρρηξης κοσμηματοπωλείου στο κέντρο της Ναυπάκτου, ενώ οι άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
  • Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για το περιστατικό.
  • Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί έπειτα από συνεργασία του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπάκτου με αστυνομικές αρχές της Αθήνας, ενώ άλλα δύο άτομα παρουσιάστηκαν οικειοθελώς, παραδεχόμενα τη συμμετοχή τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων στην υπόθεση της διάρρηξης κοσμηματοπωλείου στο κέντρο της Ναυπάκτου. Οι άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ανάμεσά τους και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της διάρρηξης του κοσμηματοπωλείο οδηγήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.

Οι δύο είχαν συλληφθεί έπειτα από συνεργασία του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπάκτου με αστυνομικές αρχές της Αθήνας, ενώ άλλα δύο άτομα παρουσιάστηκαν σήμερα οικειοθελώς, παραδεχόμενα τη συμμετοχή τους στο περιστατικό.

Μετά την απολογητική διαδικασία, ο ένας εκ των κατηγορουμένων κρίθηκε προφυλακιστέος.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ