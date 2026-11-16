Ναύπακτος: Στη φυλακή ο ένας από τους τέσσερις κατηγορούμενους για τη διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο

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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων στην υπόθεση της διάρρηξης κοσμηματοπωλείου στο κέντρο της Ναυπάκτου. Οι άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ανάμεσά τους και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της διάρρηξης του κοσμηματοπωλείο οδηγήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.

Οι δύο είχαν συλληφθεί έπειτα από συνεργασία του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπάκτου με αστυνομικές αρχές της Αθήνας, ενώ άλλα δύο άτομα παρουσιάστηκαν σήμερα οικειοθελώς, παραδεχόμενα τη συμμετοχή τους στο περιστατικό.

Μετά την απολογητική διαδικασία, ο ένας εκ των κατηγορουμένων κρίθηκε προφυλακιστέος.