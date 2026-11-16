Ζεφύρι: Από εισπνοή καπνού και αιθάλης ο θάνατος των δύο πυροσβεστών – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σε εισπνοή καπνού και αιθάλης αποδίδεται ο θάνατος των δύο πυροσβεστών, ηλικίας 23 και 44 ετών, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, στη Φυλή, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Κατά την εξέταση διαπιστώθηκε ότι κανένας από τους δύο πυροσβέστες δεν έφερε εγκαύματα. Ωστόσο, στις σορούς τους εντοπίστηκαν τραύματα συμβατά με πτώση, ενώ στον έναν διαπιστώθηκε συγκεκριμένα τραύμα στην κνήμη.

Τα ευρήματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα συμπληρώσουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου τους.

Τα δύο σενάρια που εξετάζει η Πυροσβεστική

Δύο πιθανά σενάρια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκλωβίστηκαν οι δύο άνδρες στο εσωτερικό του κτιρίου εξετάζουν οι πυροσβεστικές Αρχές.

Το πρώτο ενδεχόμενο είναι οι δύο άνδρες να γλίστρησαν στη σκάλα και να μην κατάφεραν να απομακρυνθούν από τον χώρο, με αποτέλεσμα να εισπνεύσουν τοξικούς καπνούς. Το δεύτερο αφορά την πιθανότητα να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας του πυκνού καπνού που προκλήθηκε από την καύση απορριμμάτων μέσα στο κτίριο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας τρίτος πυροσβέστης, ο οποίος εισήλθε πρώτος στον χώρο, έχασε τις αισθήσεις του έπειτα από εισπνοή τοξικών καπνών από τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο υπόγειο. Οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον απομακρύνουν, ενώ ο πυροσβέστης νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Αύριο στον ανακριτή η μητέρα και οι κόρες – Ένταλμα σύλληψης για τον πατέρα

Την ώρα που η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έχουν συλληφθεί, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για τον πατέρα.

Συγκεκριμένα, η μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της αναμένεται να οδηγηθούν αύριο, Τρίτη, ενώπιον των ανακριτικών αρχών, προκειμένου να απολογηθούν, ενώ χθες παρουσιάστηκαν στον εισαγγελέα όπου τους ασκήθηκε δίωξη.

Η μητέρα θα απολογηθεί ενώπιον του τακτικού ανακριτή, ενώ οι δύο ανήλικες κόρες της θα εξεταστούν από τον ανακριτή ανηλίκων.

Σε εξέλιξη η έρευνα για την τραγωδία

Όπως ανέφερε το πρωί της Δευτέρας (16/11) η εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος διέταξε από την πρώτη στιγμή τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου των δύο πυροσβεστών.

Η διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η οποία βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, συλλέγοντας στοιχεία, μαρτυρίες και οπτικό υλικό. Η ΕΔΕ αφορά ξεχωριστά τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε η επιχείρηση και έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες.

Πώς εκτυλίχθηκε η μοιραία επιχείρηση

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η κ. Παπαβραμοπούλου, το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή του Ζεφυρίου, στη Φυλή. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο έφτασαν αρχικά πυροσβέστες του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η συγκεκριμένη περιοχή. Οι πυροσβέστες εισήλθαν στο ισόγειο κτήριο φορώντας πλήρη εξάρτυση και έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, διαπιστώνοντας ότι η εστία της φωτιάς βρισκόταν στο υπόγειο.

Στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το σημείο και να ελέγξουν την κατάσταση, επιχείρησαν να κατέβουν από το κλιμακοστάσιο, το οποίο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, δεν διέθετε κουπαστή και ήταν γεμάτο απορρίμματα.

Η κ. Παπαβραμοπούλου εξήγησε ότι σε περιστατικά πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένα κτήρια οι πυροσβέστες οφείλουν να θεωρούν πιθανή την παρουσία ανθρώπων στο εσωτερικό τους, καθώς δεν είναι σπάνιο τέτοιοι χώροι να χρησιμοποιούνται ως καταλύματα.

Όπως υπογράμμισε, βασική αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και, σε κάθε αντίστοιχη επιχείρηση, πρέπει πρώτα να αποκλείεται το ενδεχόμενο να βρίσκεται κάποιος εγκλωβισμένος στο κτήριο. Για τον λόγο αυτό οι πυροσβέστες επιχείρησαν να προσεγγίσουν και το υπόγειο.

«Ακολούθησαν ακριβώς το πρωτόκολλο»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής στην τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τους πυροσβέστες που έφτασαν πρώτοι στο σημείο.

«Οι πυροσβέστες μας ακολούθησαν το πρωτόκολλο ακριβώς», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι φορούσαν πλήρη εξάρτυση και έφεραν τις απαραίτητες αναπνευστικές φιάλες.

Παράλληλα, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η επέμβαση σε περιστατικά πυρκαγιάς. Το πρώτο πυροσβεστικό όχημα που φτάνει στο σημείο αναλαμβάνει την αρχική προσβολή της φωτιάς και ξεκινά την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την κατάσβεση.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μέσα σε περίπου τρία λεπτά έφτασε και δεύτερο όχημα, ενώ ακολούθησαν και άλλες πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπεύθυνος για τον συντονισμό του περιστατικού είναι ο επικεφαλής του πρώτου οχήματος.

Καλά στην υγεία του ο τρίτος πυροσβέστης

Αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του τρίτου πυροσβέστη, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού και νοσηλεύεται, η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι είναι καλά.

Στα εργαστήρια οι αναπνευστικές συσκευές – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να διερευνήσουν οι Αρχές είναι ο τρόπος με τον οποίο οι δύο πυροσβέστες παγιδεύτηκαν στο υπόγειο, παρά το γεγονός ότι διέθεταν τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει κατασχέσει τις αναπνευστικές συσκευές των δύο πυροσβεστών, οι οποίες πρόκειται να αποσταλούν σε πιστοποιημένα εργαστήρια. Οι εξετάσεις θα δείξουν εάν παρουσίασαν κάποια δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην ιατροδικαστική εξέταση, από την οποία αναμένεται να προκύψει η ακριβής αιτία θανάτου και να διευκρινιστεί εάν οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της εισπνοής καπνού.

Πηγές με γνώση της έρευνας ανέφεραν στον ΑΝΤ1 ότι ο 43χρονος πυροσβέστης, ο οποίος επέζησε, έχει περιγράψει προφορικά πως κάποια στιγμή άκουσε τον 44χρονο επικεφαλής αξιωματικό να φωνάζει ότι είχε εγκλωβιστεί.

Επιπλέον, κατά τον εντοπισμό του 44χρονου διαπιστώθηκε ότι η φιάλη της αναπνευστικής συσκευής του είχε σκαλώσει σε ένα προεξέχον μεταλλικό αντικείμενο. Το συγκεκριμένο εύρημα περιλαμβάνεται στα στοιχεία που εξετάζονται για τις συνθήκες εγκλωβισμού του.

Η διερεύνηση του εξοπλισμού επαναφέρει και ένα περιστατικό του 2012 στο Ηράκλειο, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης της Πυροσβεστικής. Τότε, ένας πυροσβέστης είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία συνδέθηκαν με την αναπνευστική συσκευή που χρησιμοποιούσε, με αποτέλεσμα να αποκτήσει αναπηρία 80%.

Μετά το περιστατικό είχαν ελεγχθεί 1.850 αναπνευστικές συσκευές σε υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, από τις οποίες οι 820 είχαν κριθεί ακατάλληλες. Ωστόσο, δεν έχει διαπιστωθεί αντίστοιχη δυσλειτουργία στην περίπτωση της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.

Η μαρτυρία του τραυματία πυροσβέστη και τα δύο σενάρια

Οι δύο πυροσβέστες ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο και εισήλθαν στο φλεγόμενο κτίριο, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι ενδεχομένως βρισκόταν εγκλωβισμένο ένα παιδί.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, περιγράφοντας τις συνθήκες που αντιμετώπισαν κατά την επιχείρηση, ανέφερε χθες:

«Έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, μπήκαν στο ισόγειο του κτιρίου και διαπίστωσαν ότι η πυρκαγιά ήταν στον υπόγειο χώρο. Για την προσέγγισή της κατευθύνθηκαν προς το κλιμακοστάσιο, το οποίο ήταν χωρίς κουπαστή και γεμάτο απορρίμματα».

Ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός εντοπίστηκε κάτω από το τελευταίο σκαλοπάτι της εσωτερικής σκάλας, ενώ ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης βρέθηκε περίπου πέντε μέτρα βαθύτερα στο υπόγειο, σε σημείο όπου δεν υπήρχε καύσιμη ύλη.

Ο 43χρονος συνάδελφός τους επιχείρησε να βοηθήσει τον 44χρονο, όταν τον αντιλήφθηκε πεσμένο κοντά στο κλιμακοστάσιο. Σε μαρτυρία που αποδίδεται στον τραυματία περιγράφονται οι τελευταίες στιγμές της επιχείρησης:

«Έσβηνα τη φωτιά με τη μάνικα, αλλά κάποια στιγμή φούντωσαν οι φλόγες. Αντιλήφθηκα τον συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στιγμή μου τελείωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψα την προσπάθειά μου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου».

Ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι δύο συνάδελφοί του ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Στον 44χρονο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες δεν απέδωσαν.

Οι ερευνητές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια για τις συνθήκες θανάτου των πυροσβεστών.

Το πρώτο αφορά το ενδεχόμενο να γλίστρησαν ή να έχασαν την ισορροπία τους στην εσωτερική σκάλα και να έπεσαν στο υπόγειο, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρούς τραυματισμούς.

Το δεύτερο, το οποίο θεωρείται επικρατέστερο, είναι να αποπροσανατολίστηκαν λόγω των πυκνών καπνών και της περιορισμένης ορατότητας, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να εντοπίσουν την έξοδο και να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση των δύο ενδεχομένων.

Τι αποκαλύπτει η έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής για την έναρξη της πυρκαγιάς

Σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς περιλαμβάνονται στην πεντασέλιδη έκθεση αυτοψίας του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής, την οποία αποκάλυψε το Star.

Στο έγγραφο καταγράφεται ότι στο ισόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου εντοπίστηκε μία αυτοσχέδια μεταλλική ξυλόσομπα, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί πρόσφατα.

«Στο ισόγειο του κτιρίου βρέθηκε από εμάς μία αυτοσχέδια μεταλλική ξυλόσομπα, στην εστία της οποίας διαπιστώθηκε από εμάς αυξημένη θερμοκρασία, πράγμα που αποδεικνύει την πρόσφατη καύση ξύλων και λειτουργία της», αναφέρεται στην έκθεση.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν επίσης μεγάλες ποσότητες στάχτης και καμένων απορριμμάτων κοντά στην είσοδο του ισογείου, ενώ το κλιμακοστάσιο που οδηγούσε στο υπόγειο ήταν καλυμμένο με σκουπίδια.

«Η συνολική επιφάνεια του κλιμακοστασίου μεταξύ ισογείου και υπογείου ήταν καλυμμένη με απορρίμματα», επισημαίνεται στο έγγραφο.

Στο κτίριο διέμενε τον τελευταίο χρόνο μία οικογένεια Ρομά, η οποία είχε εγκατασταθεί στο ισόγειο. Στο υπόγειο και σε άλλους χώρους είχαν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες πλαστικών και άλλων εύφλεκτων υλικών.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από στάχτες και κάρβουνα της ξυλόσομπας, τα οποία απορρίφθηκαν στο κλιμακοστάσιο, ανάμεσα στα συσσωρευμένα απορρίμματα.