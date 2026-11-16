Παύλος Μαρινάκης: Σύμβολο της Δημοκρατίας το Πολυτεχνείο – Ο Τσαβδαρίδης θα είναι υποψήφιος, δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τον Τσάφο

«Δεν γνωρίζω για κάποια άλλη ενημέρωση από το υπουργείο εξωτερικών. Αποδείχθηκε συνεπές. Έγινε θεσμική και πλήρης ενημέρωση από τον υπουργό εξωτερικών», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σχετικά με το άρθρο του κ. Ροζάκη και αν ήταν «χαστούκι» για τον κ. Γεραπετρίτη, ανέφερε πως «αυτή η ανάγνωση είναι εντελώς αντίθετη με την πραγματικότητα».

Κληθείς να σχολιάσει τη στάση του ΠΑΣΟΚ σε μία σειρά από ψηφοφορίες στη Βουλή, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι για τα μέτρα της ΔΕΘ ο ίδιος κρατάει ως περισσότερο σημαντικό ότι υπερψηφίστηκαν αρκετά και από την αξιωματική αντιπολίτευση. «Βέβαια υπάρχει αντίφαση. Αυτά τα μέτρα που υπερψήφισε το ΠΑΣΟΚ έχουν κόστος 1,27 δισ. ευρω. Όσα άλλα προτείνει έχουν επιπλέον κόστος, άρα θα πρέπει να πάρουμε επιπλέον φόρους ή να αφαιρεθούν κάποια από αυτά που ψηφίστηκαν», σημείωσε ενώ είπε πως το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της πρόσβασης των νέων έως 15 ετών στα social media θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Επίσης χαρακτήρισε πολύ λυπηρή τη στάση του ΠΑΣΟΚ και του κ. Δουδωνή στο ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών.

«Εδώ μιλάμε για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μια κρίσιμη αρχή η οποία θα έχει ενεργό συμμετοχή και στο νέο νομοσχέδιο για τις πλατφόρμες και εργαζόμενους αλλά και για την προστασία των ανηλίκων. Πριν από κάποιους μήνες επειδή η αρχή αυτή είναι ακέφαλη – έχει λήξει η θητεία του προέδρου από το καλοκαίρι του 2022 – το 2025 παραιτήθηκε ο κ. Μενουδάκος και άρα δεν υπάρχει και πρόεδρος. Τον Απρίλιο που πέρασε προσπαθώντας να βρούμε τα 3/5 της διάσκεψης των προέδρων, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ για δύο αρχές, τον Συνήγορο του Πολίτη και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ήταν δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας το ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να προχωρήσει μόνο το 1/2 αυτής της συμφωνίας, αντιπροτείνοντας τον καθηγητή κ. Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη. Κατέληξε η διαδικασία στο κενό. Επανερχόμαστε προτάσσοντας την ανεξάρτητη αρχή της ΑΑΠΔ και παίρνουμε μια αντιπρόταση του ίδιου του ΠΑΣΟΚ για άλλη αρχή και την προτείνουμε για την ΑΑΠΔ. Αντί να συμφωνήσουν, την τινάζουν στον αέρα απέχοντας. Αυτή είναι συμπεριφορά κόμματος διαμαρτυρίας και όχι κόμματος εξουσίας», πρόσθεσε.

Για την ανακοίνωση Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Για την ανακοίνωση Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως η ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ κρούει ανοικτές θύρες. Επισήμανε ότι την ίδια ημέρα με πρωτοβουλία του Μανώλη Κεφαλογιάννη η Επιτροπή προχώρησε σε καταδίκη του τουρκολιβυκού μνημονίου. «Με παρέμβασή του μίλησε στην τουρκική εθνοσυνέλευση και ο μόνος που μετείχε στην Άγκυρα. Μόλις επέστρεψε, ενημέρωσε τον κ. Βέμπερ», συμπλήρωσε.

«Ο κ. Τσαβδαρίδης θα είναι υποψήφιος στις εκλογές»

Για τις αλλαγές που έγιναν στην κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα και αν ο κ. Τσαβδαρίδης θα παραμείνει στη ΝΔ και αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως δεν έγινε ανασχηματισμός. «Ο κ. Τσαβδαρίδης παραιτήθηκε γιατί ενόσω ήταν υφυπουργός έγινε κάτι το οποίο δεν ήταν αποδεκτό. Είχα παρακαλέσει να γίνει σεβαστό ότι υπάρχει και ένα παιδί. Παραιτήθηκε, έγινε δεκτή η παραίτησή του και από εκεί και πέρα θα κριθεί από τους πολίτες. Ναι, θα είναι υποψήφιος», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά δημοσίευμα εφημερίδας για τον κ. Λιάκο, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως ο υφυπουργός έκανε ανάρτηση που απαντάει. «Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, ούτε σε πολιτικό επίπεδο. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι δεν έχει την οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με την αδερφή του. Αυτό τα λύνει όλα. Απαντάει επίσης για το κτίριο ότι είναι συστέγαση αλλά σε διαφορετικό όροφο. Και εκεί είναι εντελώς διακριτές δραστηριότητες. Ως προς το θέμα Λιάκος η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη και απλά βρίσκεται στο ίδιο κτίριο σε διαφορετικό όροφο», σημείωσε και τόνισε πως «δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κ. Λιάκο».

Για τη δήλωση Γεωργιάδη για το Πολυτεχνείο

Για την δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο και ότι οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα Παπαδόπουλου και στην άνοδο του δικτάτορα Ιωαννίδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «το Πολυτεχνείο είναι σύμβολο της Δημοκρατίας και τιμούμε τη θυσία κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως του πολιτικού χώρου που ανήκει, ο οποίος αγωνίστηκε για να αποκατασταθεί η Δημοκρατία στη χώρα».

Σε ερώτηση αν θα γίνει κάποια σύσταση στον κ. Γεωργιάδη απάντησε πως «έχουμε δημοκρατία και καθένας μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του».

Για την ΑΑΔΕ και τον Νίκο Τσάφο

Σχετικά με δημοσίευμα για την ΑΑΔΕ και τον κ. Πιτσιλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως κάθε ανάθεση που κάνει κάποια ανεξάρτητη αρχή περνάει από έλεγχο νομιμότητας. «Η ΑΑΔΕ είναι μια αρχή η οποία έχει αλλάξει πρόσωπο, έχει ανέβει επίπεδο. Αν υπάρχει οτιδήποτε μεμπτό που δεν βλέπω κάτι τέτοιο, θα υπάρχει απάντηση από την Αρχή», συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά δημοσιεύματα για τον κ. Τσάφο, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως ο υφυπουργός απάντησε και σημείωσε πως όλα αυτά προκύπτουν από το πόθεν έσχες του. «Κατηγορηματικά όχι, δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τον κ. Τσάφο», πρόσθεσε.