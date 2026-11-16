Ελλάδα – Ισλανδία: Νίκη κι έφυγε για τα… τελικά του Euro 2027 η Εθνική Ελπίδων

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Ένα… βήμα μακριά από την επιστροφή της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βρίσκεται η Εθνική Ελπίδων, η οποία υποδέχεται τη Δευτέρα (16/11, 19:00) την Ισλανδία στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στη ρεβάνς των play off για την πρόκριση στο EURO U21 του 2027.

Το 1-1 της πρώτης αναμέτρησης στο χιονισμένο Ρέικιαβικ διατήρησε ανοιχτούς τους λογαριασμούς, με την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη να έχει πλέον την ευκαιρία να διεκδικήσει μπροστά στο ελληνικό κοινό, το «εισιτήριο» για την τελική φάση.

Η ελληνική ομάδα καλείται να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Δημήτρη Μοναστηρλή και τον Νόα Άλεν, οι οποίοι τραυματίστηκαν στο πρώτο παιχνίδι.

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ αποχώρησε με ενοχλήσεις στο ισχίο και αντικαταστάθηκε από τον Νίκο Μπότη, ο οποίος μάλιστα απέκρουσε πέναλτι. Για την κάλυψη του κενού στην αποστολή κλήθηκε ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης, ενώ δεν υπήρξε νέα κλήση για τη θέση του Άλεν.

Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, ο Μπότης αναμένεται να διατηρήσει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια, ενώ ο Κάτρης, που είχε αντικαταστήσει τον Άλεν στο Ρέικιαβικ, έχει τον πρώτο λόγο για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Οι Κωστούλας, Καλογερόπουλος και Αλεξίου θα συμπληρώσουν την αμυντική γραμμή, με τους Κοντούρη, Μουζακίτη και Αλμύρα να διεκδικούν τις θέσεις στη μεσαία γραμμή. Οι Πνευμονίδης, Κούτσιας και Παπακανέλλος αποτελούν τις βασικές επιλογές για την επιθετική τριάδα.

Η πρόκληση είναι ιστορική, καθώς η Ελλάδα έχει να βρεθεί σε τελική φάση EURO U21 από το 2002. Εφόσον τα καταφέρει, θα επιστρέψει στην τελική φάση της διοργάνωσης EURO U21 έπειτα από 25 χρόνια, με το τουρνουά να φιλοξενείται στην Αλβανία και τη Σερβία από 16 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2027.