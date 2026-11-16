Γιάννης Βρούτσης στον Realfm 97,8: «Τα κίνητρα στον αθλητισμό θα συνεχίσουν να υπάρχουν»

«Τα κίνητρα ήταν, υπήρχαν, υπάρχουν και θα πρέπει να υπάρχουν. Και δεν θα καταργηθούν» ανέφερε ο Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στον Real fm 97,8 για το θέμα της μοριοδότησης των αθλητών και αθλητριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, ανέφερε ότι με αυτό τον τρόπο επιβραβεύονται κάποια παιδιά που αφιερώνουν πολύ χρόνο στον αθλητισμό και παράλληλα θέλουν να προχωρήσουν και σε σπουδές.

Επεσήμανε σχετικά με τα κίνητρα: «Θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι διορισμοί στο Δημόσιο, για αθλητές-αθλήτριες που διακρίνονται σε Ολυμπιακούς Αγώνες, για υψηλές διακρίσεις-επιδόσεις. Θα εξακολουθήσει η χρηματοδότηση που δίνεται σε αθλητές-αθλήτριες για επιτυχίες σε Παγκόσμια, Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Φτάνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και η εισαγωγή στα Πανεπιστήμια με μοριοδότηση, είτε πλήρη, είτε μερική, ανάλογα με τα εθνικά πρωταθλήματα ή τα Ευρωπαϊκά, θα συνεχίσει να υπάρχει. Ο βασικός κορμός των κινήτρων θα συνεχίσει να υπάρχει. Έχει αποδειχτεί διαχρονικά χρήσιμη διαδικασία». Συμπλήρωσε όμως: «Θα προχωρήσουμε σε αλλαγές, βελτιώσεις, για να κλείσουμε πιθανές τρύπες που υπάρχουν. Θέλουμε να είναι ένα σύστημα με μεγαλύτερη διαφάνεια και ανταγωνιστικότερο».

Ο Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στην εκπομπή Real sports και στον Δημήτρη Σταυρακάκη, αναφέρθηκε και στα θέματα του ντόπινγκ, με αφορμή την τελευταία υπόθεση με τον 58χρονό προπονητή της Άρσης Βαρών, Οδυσσέα Δήμα. Αποκάλυψε ότι μέσα στον Δεκέμβριο, θα φέρει στην Βουλή το νομοσχέδιο για το αντιντόπινγκ, λέγοντας; «Η Ελλάδα θα είναι μέσα στις πρώτες χώρες που θα ακολουθήσει πλέον τις οδηγίες της WADA. Θα έχει νέες τεχνικές ελέγχου, σε πιο σύγχρονό πλαίσιο».

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού εξήρε και την δουλειά που γίνεται στον ΕΟΚΑΝ (Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ).

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