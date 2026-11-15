Οδυσσέας Δήμας: Περνάει το κατώφλι του ανακριτή τη Δευτέρα για την υπόθεση ντόπινγκ – «Όλος ο κόσμος γενικά ήξερε για αυτό το πράγμα» καταγγέλλει αθλητής

Στον ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα (16/11) ο Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για υπόθεση που αφορά τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές. Ο 58χρονος πρώην προπονητής άρσης βαρών, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης, κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Η πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων επικεντρώθηκε στη δραστηριότητα του 58χρονου από τον Απρίλιο του 2024, καθώς οι αστυνομικές Αρχές εξέταζαν πληροφορίες για χορήγηση ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές, μεταξύ των οποίων και ο ανήλικος γιος του.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνδέεται με τον θετικό έλεγχο ντόπινγκ στον οποίο υποβλήθηκε ο γιος του το 2024, όταν ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του οξανδρολόνη. Για υπόθεση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας στον τότε 15χρονο γιο του, κατά τη διάρκεια αγώνα, στον πρώην προπονητή είχε επιβληθεί 12ετής αποκλεισμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA).

Παράλληλα, ο Ελληνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ είχε διαβιβάσει στον εισαγγελέα πληροφορίες για αποθήκευση απαγορευμένων ουσιών σε χώρο του προπονητηρίου άρσης βαρών στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με σχετικό έγγραφο είχε ενημερώσει και την Ελληνική Αστυνομία ότι ο Οδυσσέας Δήμας βρισκόταν από τις 27 Μαΐου 2025 σε προσωρινό αποκλεισμό από αρμόδια διεθνή αρχή, για υπόθεση που σχετιζόταν με σκεύασμα το οποίο είχε χρησιμοποιήσει ο γιος του και περιείχε εφεδρίνη.

Τα 871 σκευάσματα, τα δελτία αθλητών και οι χειρόγραφες σημειώσεις

Κατά τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην κατοικία του 58χρονου και σε αθλητικό σύλλογο στη Γλυφάδα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 871 χάπια και αμπούλες με ουσίες που εξετάζονται ως απαγορευμένες, 17 ενεργά δελτία νεαρών αθλητών και χειρόγραφες σημειώσεις.

Τα δελτία ήταν καταχωρισμένα στον αθλητικό σύλλογο της Γλυφάδας και εξετάζεται εάν ο κατηγορούμενος συνέχιζε να προπονεί αθλητές, παρά τη διαγραφή του από την Ομοσπονδία και την πειθαρχική ποινή που του είχε επιβληθεί.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν οι Αρχές σε τρεις σελίδες χειρόγραφων σημειώσεων που κατασχέθηκαν από την κατοικία του. Σε αυτές περιλαμβάνονται ονόματα και αρχικά προσώπων, αναφορές σε φαρμακευτικά σκευάσματα, ποσότητες και χρηματικά ποσά από 80 έως 700 ευρώ.

Ανάμεσα στα προϊόντα που αναγράφονται στις σημειώσεις βρίσκεται και συμπλήρωμα διατροφής με την ονομασία «Commando», το οποίο συνδέεται με την υπόθεση του ανήλικου γιου του.

Κατά την απολογία του, ο 58χρονος αναμένεται να ερωτηθεί για τα πρόσωπα στα οποία αντιστοιχούν οι σημειώσεις, τη σημασία των αναγραφόμενων ποσών, τις υπογραφές που ζητούσε από αθλητές και το ενδεχόμενο χορήγησης απαγορευμένων ουσιών.

Στη λίστα των αθλητών περιλαμβάνεται και το όνομα του Δημήτρη Τσιτλακίδη, ο οποίος, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε:

«Τρελάθηκα όταν το είδα αυτό, τρελάθηκα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να πάρεις ένα Panadol και να μην το δηλώσεις, μπορεί να πιαστείς, κατάλαβες τι σου λέω; Ξέρω ‘γω, θα πάει να δώσει ο Οδυσσέας αναβολικά σε ένα παιδί δώδεκα, δεκατριών χρονών;».

Για την υπόθεση μίλησε στο MEGA και άλλος αθλητής άρσης βαρών, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν ενδείξεις για χορήγηση αναβολικών.

«Όλος ο κόσμος γενικά ήξερε για αυτό το πράγμα, για τη χορήγηση αναβολικών. Το καταλαβαίναμε και από διάφορους αθλητές με τους οποίους συναναστρεφόταν, τη μυστικοπάθεια κι αυτά», δήλωσε.

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Τι υποστηρίζει ο Οδυσσέας Δήμας

Ο Οδυσσέας Δήμας αρνείται τις κατηγορίες για εμπορία αναβολικών και υποστηρίζει ότι έχει σταματήσει να προπονεί αθλητές εδώ και δύο χρόνια. Παράλληλα, επιμένει ότι τα περισσότερα σκευάσματα που εντοπίστηκαν στην κατοικία του είναι νόμιμα και προορίζονται για προσωπική ιατρική χρήση.

«Εδώ και δύο χρόνια έχω σταματήσει να προπονώ αθλητές. Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φτάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν την κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου. Τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι μου είναι νόμιμα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, και θα αποδειχθεί ότι τα χρησιμοποιώ για ιατρικούς λόγους», δήλωσε στο MEGA.

Η πλευρά του υποστηρίζει επίσης ότι τα 15.000 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοικία του προορίζονταν για την κατασκευή σπιτιού στο Λαγονήσι.

Δημογλίδου: «Τα σκευάσματα δεν έχουν την έγκριση του ΕΟΦ»

Για τα ευρήματα των αστυνομικών ερευνών μίλησε το πρωί του Σαββάτου (14/11) στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στη συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ. με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και τους αρμόδιους φορείς καταπολέμησης του ντόπινγκ.

«Όλο αυτό το χρονικό διάστημα συνεργαστήκαμε με τον ΕΟΦ, όπως και με την Επιτροπή Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, για να λάβουμε πληροφορίες, ώστε να καταφέρουμε να φτάσουμε στη νόμιμη κατ’ οίκον έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού», ανέφερε.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. διευκρίνισε ότι, με βάση την επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΦ, τα σκευάσματα που κατασχέθηκαν δεν διαθέτουν την απαιτούμενη έγκριση.

«Όπως μας έχει αναφέρει επίσημα ο ΕΟΦ, είναι παράνομα και δεν μπορούν να διακινούνται και φυσικά να χορηγούνται. Δεν έχουν την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού», σημείωσε.

Ο 58χρονος αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή για τα κατασχεθέντα σκευάσματα, τις χειρόγραφες καταγραφές και τα δελτία των νεαρών αθλητών, καθώς και να αντικρούσει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.