Κερατσίνι: Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα μετά τη βεβήλωσή του

Περίπου 400 άτομα συμμετείχαν σε ειρηνική συγκέντρωση στο Κερατσίνι, έπειτα από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, καταδικάζοντας τη βεβήλωση του μνημείου του Παύλου Φύσσα. Στην κινητοποίηση παρέστη η Μάγδα Φύσσα, ενώ οι δράστες εξακολουθούν να αναζητούνται.

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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΣΣΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περίπου 400 άτομα συγκεντρώθηκαν στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, στο Κερατσίνι, διαμαρτυρόμενα για τη βεβήλωσή του από αγνώστους.
  • Στην κινητοποίηση βρέθηκε και η Μάγδα Φύσσα, ενώ οι συμμετέχοντες καταδίκασαν την ενέργεια ζητώντας την απομόνωση των φασιστικών ομάδων.
  • Οι αστυνομικές έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί οι υπεύθυνοι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περίπου 400 άτομα συγκεντρώθηκαν στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, στο Κερατσίνι, διαμαρτυρόμενα για τη βεβήλωσή του από αγνώστους πριν από τρεις ημέρες.

Στην κινητοποίηση, που πραγματοποιήθηκε έπειτα από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, συμμετείχαν σωματεία, εκπαιδευτικοί και κάτοικοι της Αμφιάλης και του Κερατσινίου. Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 19:00 και ολοκληρώθηκε ειρηνικά, με τους συμμετέχοντες να καταδικάζουν την ενέργεια και να ζητούν την απομόνωση των φασιστικών ομάδων από τις γειτονιές του Πειραιά.

Στο σημείο βρέθηκε και η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του Παύλου Φύσσα, η οποία είχε καθαρίσει το μνημείο αμέσως μετά τη βεβήλωσή του. Άγνωστοι είχαν σχεδιάσει ακροδεξιά σύμβολα με κόκκινη μπογιά στην επιφάνειά του.

Οι αστυνομικές έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί οι υπεύθυνοι.

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