Άρης – Ολυμπιακός: Η ατάκα του Γιώργου Μπαρτζώκα πριν αποβληθεί – «Τι νούμερα είστε»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε 5'49'' πριν από το τέλος του αγώνα Άρης – Ολυμπιακός, καθώς δέχθηκε δεύτερη τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες. Κατά την αποχώρησή του, η κάμερα κατέγραψε την αντίδρασή του προς τους διαιτητές.

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Άρης – Ολυμπιακός: Η ατάκα του Γιώργου Μπαρτζώκα πριν αποβληθεί - «Τι νούμερα είστε»
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες για τις διαιτητικές αποφάσεις.
  • Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» δέχθηκε δεύτερη τεχνική ποινή, 5 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, με αποτέλεσμα την αποβολή του.
  • Κατά την αποχώρησή του προς τα αποδυτήρια, η τηλεοπτική κάμερα κατέγραψε τον Μπαρτζώκα να απευθύνεται στους διαιτητές, λέγοντας: «Τι νούμερα που είστε σήμερα».

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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» δέχθηκε δεύτερη τεχνική ποινή, 5 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Κατά την αποχώρησή του προς τα αποδυτήρια, η τηλεοπτική κάμερα κατέγραψε τον Μπαρτζώκα να απευθύνεται στους διαιτητές, λέγοντας: «Τι νούμερα που είστε σήμερα».

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