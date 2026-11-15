Άρης – Ολυμπιακός: Η ατάκα του Γιώργου Μπαρτζώκα πριν αποβληθεί – «Τι νούμερα είστε»

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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» δέχθηκε δεύτερη τεχνική ποινή, 5 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Κατά την αποχώρησή του προς τα αποδυτήρια, η τηλεοπτική κάμερα κατέγραψε τον Μπαρτζώκα να απευθύνεται στους διαιτητές, λέγοντας: «Τι νούμερα που είστε σήμερα».