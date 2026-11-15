Πολυτεχνείο: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο, κατάληψη στο κτίριο Γκίνη – Αυξημένα τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

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Με αυξημένη προσέλευση πολιτών ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των τριήμερων εκδηλώσεων για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται κατάληψη στο κτίριο Γκίνη από ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή, με την ΕΛ.ΑΣ. να εφαρμόζει αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η προσέλευση στο ιστορικό ίδρυμα παρέμεινε ιδιαίτερα αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ακόμη και μετά τις 18:00, οικογένειες με μικρά παιδιά επισκέπτονταν το Πολυτεχνείο, αφήνοντας γαρύφαλλα, ενώ στον χώρο είχαν κατατεθεί και δεκάδες στεφάνια.

Νωρίτερα, ολοκληρώθηκαν η κεντρική εκδήλωση της Νεολαίας του Κομμουνιστικού Κόμματος και η προγραμματισμένη συναυλία στη μνήμη των πεσόντων.

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Παράλληλα, ομάδα ατόμων πραγματοποιεί κατάληψη στο κτίριο Γκίνη, το οποίο βρίσκεται στην πίσω πλευρά του συγκροτήματος. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται παρά την απόφαση της Πρυτανείας να παραμείνουν κλειστά όλα τα κτίρια του ιδρύματος. Την αντίθεσή τους στην απόφαση έχουν εκφράσει φοιτητές, σύλλογοι και ο Σύλλογος Εξορισθέντων Φυλακισθέντων.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν εκ νέου για το κοινό τη Δευτέρα, στις 08:30, και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 18:00. Κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις και δραστηριότητες στον εξωτερικό χώρο του προαυλίου.

Αυξημένα αστυνομικά μέτρα γύρω από το Πολυτεχνείο

Ισχυρή είναι η αστυνομική παρουσία στη συμβολή των οδών Πατησίων και Στουρνάρη, καθώς και περιμετρικά του Πολυτεχνείου. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί διαφόρων υπηρεσιών συμμετέχουν στα μέτρα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων δυνάμεις της ΟΠΚΕ, διμοιρίες των ΜΑΤ, καθώς και προσωπικό της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας.

Την επιτήρηση της περιοχής υποστηρίζουν επίσης drones και ελικόπτερα, τα οποία μεταδίδουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, επιτρέποντας στους αρμόδιους αξιωματικούς να παρακολουθούν την κατάσταση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται εντός του Πολυτεχνείου εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 2.000. Παράλληλα, πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας σε σημεία όπου καταγράφεται αυξημένη συγκέντρωση και μετακίνηση πολιτών.

Οι αστυνομικές αρχές διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τις πρυτανικές αρχές, με στόχο την ασφαλή αποχώρηση των συγκεντρωμένων από τον χώρο του Πολυτεχνείου.