Ζεφύρι: Κακουργηματική δίωξη στην 34χρονη μητέρα για την φωτιά με τους νεκρούς πυροσβέστες, ελεύθερες οι δύο ανήλικες κόρες της – Ένταλμα σύλληψης για τον 44χρονο σύζυγό της

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Ποινική δίωξη για εμπρησμό σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στην 34χρονη μητέρα, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την πυρκαγιά στο Ζεφύρι το Σάββατο (14/11), κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, ηλικίας 44 και 23 ετών.

Παράλληλα, οι δύο ανήλικες κόρες της 34χρονης αφέθηκαν ελεύθερες, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 44χρονου συζύγου της.

Το χρονικό της πυρκαγιάς

Η φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ενώ ένας τρίτος, ηλικίας 43 ετών, τραυματίστηκε.

Οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το εσωτερικό του κτιρίου και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Στον 44χρονο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες δεν απέδωσαν, ενώ ο 23χρονος έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο τραυματίας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.

Ο 23χρονος πυροσβέστης, που έχασε τη ζωή του στην επιχείρηση κατάσβεσης, είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες πριν από την πυρκαγιά.