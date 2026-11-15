Ζεφύρι: Κακουργηματική δίωξη στην 34χρονη μητέρα για την φωτιά με τους νεκρούς πυροσβέστες, ελεύθερες οι δύο ανήλικες κόρες της – Ένταλμα σύλληψης για τον 44χρονο σύζυγό της

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε κακουργηματική δίωξη σε 34χρονη για την πυρκαγιά στο Ζεφύρι, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο πυροσβέστες και τραυματίστηκε ένας τρίτος. Οι δύο ανήλικες κόρες της αφέθηκαν ελεύθερες, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον 44χρονο σύζυγό της.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΔΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ποινική δίωξη για εμπρησμό σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στην 34χρονη μητέρα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την πυρκαγιά στο Ζεφύρι, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.
  • Παράλληλα, οι δύο ανήλικες κόρες της 34χρονης αφέθηκαν ελεύθερες, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 44χρονου συζύγου της.
  • Η φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ενώ ένας τρίτος τραυματίστηκε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ποινική δίωξη για εμπρησμό σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στην 34χρονη μητέρα, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την πυρκαγιά στο Ζεφύρι το Σάββατο (14/11), κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, ηλικίας 44 και 23 ετών.

Παράλληλα, οι δύο ανήλικες κόρες της 34χρονης αφέθηκαν ελεύθερες, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 44χρονου συζύγου της.

Το χρονικό της πυρκαγιάς

Η φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ενώ ένας τρίτος, ηλικίας 43 ετών, τραυματίστηκε.

Οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το εσωτερικό του κτιρίου και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Στον 44χρονο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες δεν απέδωσαν, ενώ ο 23χρονος έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο τραυματίας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.

Ο 23χρονος πυροσβέστης, που έχασε τη ζωή του στην επιχείρηση κατάσβεσης, είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες πριν από την πυρκαγιά.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ