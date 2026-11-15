Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε τμήμα εγκαταλελειμμένου διατηρητέου κτιρίου στη Βασιλίσσης Όλγας

Τμήμα εγκαταλελειμμένου διατηρητέου κτιρίου κατέρρευσε το μεσημέρι της Κυριακής στη Βασιλίσσης Όλγας, στη Θεσσαλονίκη. Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 15:40, ενώ οι αρχές απέκλεισαν το σημείο για λόγους ασφαλείας. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τμήμα εγκαταλελειμμένου διατηρητέου κτιρίου κατέρρευσε το μεσημέρι της Κυριακής (15/11) στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.
  • Οι αρμόδιες αρχές απέκλεισαν προληπτικά το σημείο λόγω του κινδύνου να υποχωρήσουν κι άλλα τμήματα, ενώ τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση.
  • Το ακίνητο αποτελεί ένα από τα ελάχιστα ιστορικά κτίρια που διασώζονται στην περιοχή της παλιάς οδού των Εξοχών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τμήμα εγκαταλελειμμένου διατηρητέου κτιρίου κατέρρευσε το μεσημέρι της Κυριακής (15/11) στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Μαρτίου. Από την κατάρρευση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες αρχές απέκλεισαν το σημείο λόγω του κινδύνου να υποχωρήσουν και άλλα τμήματα του κτιρίου.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 15:40 και έσπευσε προληπτικά στην περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες. Τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το ακίνητο αποτελεί ένα από τα ελάχιστα ιστορικά κτίρια που διασώζονται στην περιοχή της παλιάς οδού των Εξοχών. Πρόκειται για τριώροφο κτίσμα με ημιυπόγειο, συνολικής επιφάνειας άνω των 600 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης σχεδόν μισού στρέμματος.

Στο παρελθόν, το κτίριο στέγαζε επί σειρά ετών επιχείρηση εστίασης, ενώ στο πίσω μέρος του λειτουργούσε φροντιστήριο. Πριν από την οριστική εγκατάλειψή του, το ισόγειο χρησιμοποιούνταν ως παλαιοπωλείο.

Ο αποκλεισμός του χώρου αποσκοπεί στην αποτροπή κινδύνου από ενδεχόμενη νέα κατάρρευση.

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