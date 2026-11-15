Μάνδρα: Εννέα χρόνια από τις φονικές πλημμύρες με τους 25 νεκρούς

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται από τις πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 στη Μάνδρα, που προκάλεσαν τον θάνατο 25 ανθρώπων. Στην πλατεία Κοτοπούλη πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης, ενώ ο Θεόδωρος Κολυδάς αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει στην έγκαιρη προειδοποίηση και στην ανάγκη πρόγνωσης των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων.

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Φονικές πλημμύρες στην Μάνδρα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις φονικές πλημμύρες στη Μάνδρα, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 25 ανθρώπους και προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.
  • Με αφορμή την επέτειο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην πλατεία Κοτοπούλη στη μνήμη των θυμάτων, με τη συμμετοχή του Δήμου Μάνδρας και του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων.
  • Σε παρέμβασή του, ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς υπογράμμισε την ανάγκη μετάβασης από την πρόγνωση του καιρού στην πρόγνωση των επιπτώσεων για την ουσιαστική προστασία των πολιτών.

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Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 15 Νοεμβρίου, από τις φονικές πλημμύρες στη Μάνδρα, που στοίχισαν τη ζωή σε 25 ανθρώπους και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Με αφορμή την επέτειο, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην πλατεία Κοτοπούλη, στη μνήμη των θυμάτων.

Στις 15 Νοεμβρίου 2017, οι ισχυρές πλημμύρες έπληξαν τη Μάνδρα, προκαλώντας τον θάνατο 25 ανθρώπων και σημαντικές υλικές ζημιές. Από την καταστροφή επλήγησαν 794 κατοικίες, 126 επαγγελματικοί χώροι και οκτώ δημόσια κτίρια.

Στη σημερινή εκδήλωση συμμετείχαν ο Δήμος Μάνδρας και ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων, αποτίοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Μικρά παιδιά άφησαν ζωγραφιές στο μνημείο των θυμάτων, μεταφέροντας μηνύματα για τους κινδύνους των έντονων καιρικών φαινομένων και την ανάγκη προστασίας των πολιτών.

Κολυδάς: Η ανάγκη πρόγνωσης των επιπτώσεων των καιρικών φαινομένων

Στη φονική πλημμύρα του 2017 αναφέρθηκε και ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, θέτοντας το ερώτημα τι έχει αλλάξει τα τελευταία εννέα χρόνια και ποιες επιπλέον παρεμβάσεις απαιτούνται για την προστασία των πολιτών.

Ο μετεωρολόγος επισήμανε ότι το φαινόμενο είχε καταγραφεί από τα μετεωρολογικά συστήματα της εποχής, καθώς υπήρχε ραντάρ και η εξέλιξή του ήταν γνωστή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, δεν υπήρχε μια ολοκληρωμένη αλυσίδα έγκαιρης προειδοποίησης, η οποία θα συνέδεε τη μετεωρολογική παρατήρηση και την άμεση πρόγνωση με την υδρολογική εκτίμηση, τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι στο διάστημα που μεσολάβησε έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η λειτουργία του 112, η αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και η εγκατάσταση νέων μετεωρολογικών ραντάρ.

Ο Θεόδωρος Κολυδάς υπογράμμισε, ωστόσο, ότι το επόμενο βήμα είναι η μετάβαση από την πρόγνωση του καιρού στην πρόγνωση των επιπτώσεων. Όπως εξήγησε, δεν αρκεί να είναι γνωστή η ποσότητα της βροχόπτωσης, αλλά απαιτείται να μπορεί να προβλεφθεί η πορεία των υδάτων, καθώς και ποιες περιοχές και ποιοι άνθρωποι ενδέχεται να κινδυνεύσουν.

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