Ηρωική επέμβαση αστυνομικών της ΔΙΑΣ: Απεγκλώβισαν άνδρα από φλεγόμενο αυτοκίνητο στην Περιφερειακή Αιγάλεω – ΒΙΝΤΕΟ

Σωτήρια αποδείχθηκε η επέμβαση αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ Ασπροπύργου στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όταν 72χρονος οδηγός εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από πρόσκρουση σε κολώνα. Με την πόρτα του οχήματος παραμορφωμένη και τα πόδια του ηλικιωμένου παγιδευμένα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν ζωντανό πριν επεκταθεί η φωτιά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής, ενώ τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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Αστυνομικοί ΔΙΑΣ - Αιγάλεω
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σωτήρια αποδείχθηκε η επέμβαση αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ Ασπροπύργου, όταν ένας 72χρονος οδηγός εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από τροχαίο στην Περιφερειακή Αιγάλεω.
  • Το όχημα εκτράπηκε της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα, με τα πόδια του ηλικιωμένου να έχουν εγκλωβιστεί και την παραμορφωμένη πόρτα να μην ανοίγει.
  • Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι κάθε δευτερόλεπτο ήταν πολύτιμο και με συντονισμένες προσπάθειες κατάφεραν να τον βγάλουν ζωντανό από το αυτοκίνητο πριν επεκταθούν οι φλόγες.

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Σωτήρια αποδείχθηκε η επέμβαση αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ Ασπροπύργου το απόγευμα του Σαββάτου (14/11), όταν ένας 72χρονος οδηγός εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από τροχαίο στην Περιφερειακή Αιγάλεω.

Αιγάλεω: Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ διέσωσαν 72χρονο από το φλεγόμενο αυτοκίνητό του

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:45, όταν διερχόμενοι οδηγοί αντιλήφθηκαν το ατύχημα και ενημέρωσαν τους αστυνομικούς που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 72χρονος, ουκρανικής καταγωγής, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε κολώνα στην άκρη του δρόμου. Αμέσως μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ο οδηγός παρέμεινε παγιδευμένος στο εσωτερικό του.

Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς τα πόδια του ηλικιωμένου είχαν εγκλωβιστεί, ενώ η πόρτα του οχήματος είχε παραμορφωθεί από τη σύγκρουση και δεν άνοιγε.

Η ηρωική επέμβαση αστυνομικών της ΔΙΑΣ

Οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ αντιλήφθηκαν ότι κάθε δευτερόλεπτο ήταν πολύτιμο και έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν. Με συντονισμένες προσπάθειες κατάφεραν τελικά να τον βγάλουν ζωντανό από το αυτοκίνητο, πριν οι φλόγες επεκταθούν περαιτέρω.

 

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής, ενώ ακολούθησαν οι προβλεπόμενες ενέργειες για τη διαχείριση του περιστατικού.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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